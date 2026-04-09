Die Basketballer des FC Bayern haben ihre letzte Doppelspieltags-Woche in der Euroleague mit zwei Siegen abgeschlossen. Nach einem Erfolg in Bologna ist den Bayern auch in Mailand ein Sieg gelungen. Die Münchner werden die Playoffs in der Euroleague zwar verpassen, scheinen aber einen versöhnlichen Abschied von der Saison in der europäischen Spitzenliga zu nehmen.

Durch einen 94:84 (52:34)-Auswärtserfolg bei Armani Mailand fuhr das Team von Cheftrainer Svetislav Pesic den vierten Sieg in Serie im Europapokal ein. Einen Spieltag vor Ende der Hauptrunde stehen die Münchener mit einer Bilanz von 17 Siegen und 20 Niederlagen auf dem 14. Platz. Die Bayern kassierten Mitte des ersten Viertels zwar einen 0:10-Lauf, kamen aber in Korbnähe zu einigen guten Abschlüssen und glichen zur Viertelpause zum 20:20 aus. Isiaha Mike führte die Gäste mit zwölf Punkten innerhalb von fünf Minuten zu einem 20:5-Start in den zweiten Durchgang, den die Münchener mit 32:14 bestimmten. So setzten sie sich zur Pause auf 52:34 ab.

Im dritten Viertel kontrollierten die Bayern die Partie und setzten sich auf bis zu 26 Zähler Differenz ab, die Mailänder wurden von ihren eigenen Fans teils ausgepfiffen. Andreas Obst erzielte zwölf seiner insgesamt 19 Punkte in jenem Spielabschnitt. Im letzten Viertel präsentierten sich die Gastgeber wie ausgewechselt und kamen fünf Minuten vor Spielende auf 75:79 Zähler heran, doch die Bayern stoppten gerade rechtzeitig die Mailänder Aufholjagd. In der kommenden Woche steht der letzte Hauptrunden-Spieltag in der Euroleague an, die Bayern gastieren am Freitag beim FC Barcelona.