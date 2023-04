Die FC-Bayern-Basketballer haben ihr Bundesliga-Heimspiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg letztlich souverän mit 89:72 (40:34) gewonnen. Allerdings sah es lange Zeit nicht nach einem derart deutlichen Sieg aus. Drei Viertel lang lagen die Bayern nur leicht in Führung, wenn überhaupt, es sah bis fast zum Schluss nach einem hart erkämpften Arbeitssieg aus. Erst im vierten Viertel kam der große Vorsprung zustande, auch weil Ludwigsburg kaum noch den Korb traf. Die Bayern dagegen durften sich über 44 Prozent Dreierquote freuen. Nick-Weiler-Babb, mit 19 Punkten Topscorer der Münchner, sagte trotzdem: "Wir waren sehr, sehr träge in der ersten Halbzeit."Am Freitag hatten die Münchner trotz einer ansprechenden Leistung ihr Euroleague-Heimspiel gegen den Tabellenvierten AS Monaco 81:84 (40:45) verloren. Die Playoffs im internationalen Wettbewerb haben sie auch rechnerisch bereits verpasst. o