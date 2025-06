Die Basketballer des FC Bayern haben durch einen souveränen Sieg in Heidelberg in der Playoff-Halbfinalserie zum 1:1 ausgeglichen, das 90:61 (37:33) am Mittwochabend war allerdings durch den Ausfall von Elias Harris getrübt. Der war nach nicht mal acht Spielminuten ohne Fremdeinwirkung zu Boden gegangen. Auch wenn die genaue Diagnose am Donnerstag noch ausstand: Eine schwere Knieverletzung des 35-Jährigen war offensichtlich, das Saison-Aus ist damit sicher.