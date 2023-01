Von Ralf Tögel

Plötzlich saß D.J. Seeley auf dem Spielfeld. Fast unbemerkt war er zu Boden gesunken im dritten Playoff-Finalspiel der Saison 2020/21. Er war umgeknickt, das Spiel war für den Guard des FC Bayern damit gelaufen. Der ewige Finalkonkurrent Alba Berlin war zu Gast, es war in vielerlei Hinsicht eine denkwürdige Saison. 1:1 stand es in der Serie, die aufgrund der durch Corona entstandene Zeitnot in einem neuen Rhythmus ausgetragen wurde: Erst zwei Spiele hintereinander in Berlin, dann zwei in München, dazwischen nur eine Reisetag. Das fünfte Spiel wurde nicht mehr benötigt, Alba krönte sich nach dem 1:1 nach den beiden Spielen in Berlin mit zwei Siegen im Münchner Audi Dome zum Meister.

Die Münchner absolvierten in dieser Saison 90 Spiele, so viele wie kein anderes Team in Europa. Denn sie hatten als erstes deutsches Team in der Euroleague die K.-o.-Runde erreicht. Und sie bezahlten einen hohen Preis: Trainer Andrea Trinchieri bekam kaum mehr zehn gesunde Akteure zusammen. Die Nachricht von der Gehirnblutung von Nationalspieler Paul Zipser zu dieser Zeit ließ den Sport endgültig in den Hintergrund rücken.

D.J. Seeley war in jener Saison einer der Besten im Münchner Trikot. Der Guard glänzte mit fast immer zweistelligen Punktausbeuten, war ein giftiger Verteidiger. Und er ist einer, der sich schnell in einen Kader einfindet. Das war damals so, als die Bayern mit der Verpflichtung von Seeley auf ihre irrwitzigen Belastungen und die daraus resultierenden Verletzungen reagierten. Und darauf hoffen sie auch nun: Denn der FC Bayern hat den 33-Jährigen erneut mit einem Zeitvertrag bis Saisonende ausgestattet und reagiert damit einmal mehr auf Verletzungssorgen und Überbelastungen.

Seit Mittwoch ist der erfahrene Guard im Mannschaftstraining und kann ab sofort für die Bayern auflaufen

"Wir spielen jetzt seit gut sechs Wochen mit einer sehr kurzen Rotation, nachdem wir zahlreiche personelle Ausfälle speziell im Backcourt zu verkraften hatten und haben", erklärte Sportdirektor Daniele Baiesi Seeleys Rückkehr. "In Anbetracht dieser Fakten haben wir uns dazu entschlossen, hier unsere Rotation zu stärken, um einer weiteren Überbelastung jener Spieler vorzubeugen, die zuletzt bei drei bis vier Partien pro Woche sehr, sehr viel spielen mussten - wenn nicht sogar viel zu viel."

Nun also soll der erfahrene Kalifornier, der in Europa bei einigen klangvollen Adressen wie Gran Canaria (Spanien), Maccabi Tel Aviv (Israel), Rytas Vilnius (Litauen) oder Podgorica (Montenegro) unter Vertrag stand und reichlich Euroleague-Erfahrung mitbringt, Entlastung bringen. Dafür hat er soeben seinen Vertrag beim französischen Erstligisten Gravelines-Dunkerque aufgelöst, er befindet sich seit Mittwoch im Training und kann sofort eingesetzt werden.

"Ich bin echt happy, nach Deutschland und nach München zurückzukommen, wo wir zusammen mit unserem Coach Andrea eine großartige Saison hatten", sagte Seeley bei seiner Ankunft. Beim ersten Gastspiel gewann er mit dem FCB den Pokal, nun ist das Double als Ziel ausgegeben. Mit der Hilfe von D.J. Seeley.