Es gab auch einen Grund für die großen Probleme, die die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert in der ersten Hälfte des Spiels hatte. Und der hieß Darius McGhee: Fünf Dreier verwandelte der 1,75 Meter große US-Profi im ersten Viertel für Bonn, er spielte Katz’ und Maus mit der Defense der Münchner, die ihn nicht in den Griff bekam. „Einige wichtige Teile unseres Matchplans wurden nicht so ausgeführt, wie wir das wollten“, sagte Bayerns Sportdirektor Dragan Tarlac entsprechend angesäuert in der Halbzeitpause bei Dyn: „In der Defense haben wir Bonns Würfe nicht stoppen können. Und in der Offense müssen wir besser auf den Ball achten, es waren zu viele Turnovers. Ich hoffe, dass diese beiden Dinge in der zweiten Hälfte besser werden.“ Bezüglich McGhee gab Tarlac seiner Mannschaft einen Extraauftrag: „Wir müssen ihm noch aggressiver begegnen.“

Symptomatisch: Drei Sekunden vor Ende des dritten Viertels unterläuft McGhee ein Turnover

Es wurde dann aber zunächst nicht besser in der zweiten Halbzeit für die Bayern. Ein gewisser Darius McGhee traf gleich nach Wiederanpfiff erneut – 48:41. Doch danach lief im ganzen dritten Viertel nichts mehr zusammen bei Bonn und McGhee. Die Münchner sahen nun ihre Chance, und sie trafen, durch Johannes Voigtmann, wieder durch Edwards und durch Oscar da Silva. Sechs, sieben Minuten nur, und das Spiel war gedreht. Symptomatisch: Drei Sekunden vor Ende des dritten Viertels unterlief McGhee der fünfte Turnover, Andreas Obst punktete im Gegenzug mit der Schlusssirene zum 70:61.

Danach machten es die Bayern nochmal spannend. Aber sie hatten ihre Reboundstärke – und Carsen Edwards, die sich im vierten Viertel fast aus dem Nichts zum Topscorer der Bayern aufschwang und sein Team ins Viertelfinale gegen Rasta Vechta führte.