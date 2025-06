Am vergangenen Sonntag hatten die Bayern vor eigenem Publikum völlig überraschend einen Fehlstart hingelegt (90:95), es war ein enges Spiel, welches München im Schlussviertel hergab. Am Mittwochabend tat das Team von Weltmeistertrainer Gordon Herbert nun einiges dafür, gar nicht erst in eine solche Verlegenheit zu geraten: Nach erneut ausgeglichener erster Spielhälfte begann der Meister den Außenseiter ab dem dritten Viertel zu dominieren, zog auf zehn und bald gar auf 20 Punkte davon – der Schlussabschnitt geriet ähnlich einseitig. Shabazz Napier (16 Punkte) und die deutschen Weltmeister Johannes Voigtmann und Andreas Obst (beide 13) trugen das Team in der Offensive. Beim Außenseiter aus Heidelberg, der erstmals seit 50 Jahren in der BBL-Vorschlussrunde steht, war Michael Weathers (17) erfolgreichster Werfer.

Der Hauptrundenzweite aus Ulm hatte schon die erste Begegnung vor eigenem Publikum erst nach Verlängerung gewonnen. Und Würzburg, Sechster der Hauptrunde, knüpfte an die starke Leistung an. Ab dem zweiten Viertel führte der Gastgeber durchgehend, ohne sich abzusetzen, er konnte sich dabei auf seine treffsicheren US-Guards Davion Mintz (21 Punkte) und Mike Lewis (17) verlassen. Auch Hannes Steinbach (17) trug einen großen Teil zum Sieg bei. Bester Werfer bei den Ulmern war Marcio Santos mit 15 Punkten.Am kommenden Samstag stehen die nächsten Spiele an.