Bayern Münchens Basketballern ist ein großer Schritt in Richtung Euroleague-Playoffs gelungen. Mit einem 89:74 (42:44)-Erfolg über Partizan Belgrad, dessen 4000 heißblütige Fans am Ende verstummten, haben sie sich nun sicher für die Play-Ins qualifiziert. Dort spielen der Siebt- bis Zehntplatzierte zwei Tickets fürs Playoff-Viertelfinale aus. Durch weitere Punkte in den letzten Hauptrundenspielen in Tel Aviv und gegen Fenerbahce Istanbul können sich die Bayern aber auch noch direkt für die Playoffs qualifizieren. Sie müssten dafür unter die besten Sechs kommen, momentan sind sie Fünfter.