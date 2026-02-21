Im Kampf gegen die bösen Geister des Vorjahres ist Bayern München erneut im Halbfinale des deutschen Basketball -Pokals gescheitert. Gegen die BMA365 Bamberg Baskets unterlag der lange Zeit fahrige deutsche Meister in einem Krimi dramatisch 97:103 (83:83, 36:34) in der Verlängerung und muss damit weiter auf den sechsten Pokalerfolg der Vereinsgeschichte warten.

57 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit lagen die Münchner von Coach Svetislav Pesic noch mit sechs Punkten zurück, doch retteten sich mit einem starken Schlussspurt in die Overtime. Dort hatten die Bamberger auch dank vier verwandelter Dreier das bessere Ende für sich. Aufseiten der Bayern war Nenad Dimitrijevic mit 24 Punkten bester Werfer. Ibi Watson-Boye (24) und Cobe Williams (22) glänzten als beste Schützen für die Bamberger.

Wer eine klare Sache für den Gastgeber erwartet hatte, sah sich getäuscht. Zwar sannen die Bayern nach dem überraschenden Halbfinal-Aus im Vorjahr gegen den späteren Titelträger Syntainics MBC merklich auf Wiedergutmachung, doch die Dominanz ging dem Branchenprimus gegen den Underdog vorerst ab, zu fahrig agierten die Bayern am Korb. Die Oberfranken fanden ihrerseits mit ihrem Tempo und Fastbreaks ins Spiel.

Gegen Ende wurde es hektisch: Zwar drehte für den FCBB dann vor allem Welt- und Europameister Andreas Obst mit starken Einzelaktionen auf. Doch im Dreier-Spektakel in der Overtime behielt Bamberg die Oberhand. Im Finale um den siebten Pokalerfolg seiner Vereinsgeschichte trifft Bamberg am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) auf Alba Berlin oder EWE Baskets Oldenburg. Das zweite Halbfinale wird am Samstagabend (19 Uhr/Dyn) ausgespielt.