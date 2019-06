23. Juni 2019, 22:05 Uhr FC Bayern Basketball Hoeneß umarmt die Zwei-Meter-Riesen

In einem dramatischen dritten Finalspiel drehen die Basketballer des FC Bayern eine fast verloren geglaubte Partie und sichern sich ihren fünften deutschen Meistertitel.

Gegner Alba Berlin bleibt fürs Erste nur der Trost, ein ebenbürtiger Widersacher gewesen zu sein.

Von Ralf Tögel

Ein Blick auf den ausgelassenen Jubel der Münchner Basketballer genügte, um zu verstehen, welch hartes Stück Arbeit der FC Bayern gerade für den entscheidenden dritten Sieg zum Gewinn der deutschen Meisterschaft hinter sich gebracht hatte. Mit 93:88 (32:46, 76:76) nach Verlängerung rangen die Münchner leidenschaftlich kämpfende Gäste aus Berlin nieder, die über drei Viertel hinweg das Spiel bestimmt und noch fünf Minuten vor dem Ende wie der Sieger ausgesehen hatten. Doch der Titelverteidiger drehte die Partie in einer nervenaufreibenden Schlussphase und gewann den fünften deutschen Titel in der Vereinsgeschichte. Neben den hüpfenden Zwei-Meter-Riesen lagen sich FCB-Präsident Uli Hoeneß und Trainer Dejan Radonjic in den Armen, sie hatten gerade "den nächsten Schritt auf unserem Weg" gemacht, wie Hoeneß fand. "Wenn ich das jetzt sehe, bin ich stolz, etwas beigetragen zu haben", sagte Hoeneß erkennbar bemüht, sich aus dem Fokus zu nehmen. Der Coach war einfach "stolz auf meine Spieler", die eine lange Saison zum erhofften Ende geführt hatten.

Alba Berlin war ein würdiger Endspielgegner, der dem Titelverteidiger alles abverlangt hatte. Seit der Spanier Alejandro "Aito" García Reneses vor zwei Jahren das Kommando übernommen hat, hat sich der achtmalige Meister nach zwei eher bescheidenen Spielzeiten wieder zur nationalen Topadresse entwickelt. Unter Aítos Regie erreichte Alba in den sechs gespielten Wettbewerben fünfmal das Finale, was Sportdirektor Marco Baldi ausdrücklich als großen Erfolg verstanden wissen will. Dass alle Endspiele oder Finalserien verloren wurden, sei weniger Makel als Beleg "wie gut wir uns in den vergangenen beiden Jahren entwickelt haben". Aito unterstrich diese These: "Daran hätte ich nie geglaubt, als ich in Berlin angefangen habe, ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft." Zu seiner Zukunft, der Vertrag des 72-jährigen Spaniers läuft bekanntlich aus, werde er sich n"ach einem Gespräch mit dem Verein äußern". Wie eng die Berliner dem alten und neuen Meister auf den Fersen sind, gab auch FCB-Geschäftsführer Marko Pesic zu: "Sie haben heute besser gespielt als wir", doch letztlich habe die Erfahrung, die sich die Bayern auch in 30 Euroleague-Partien geholt hatten, den Unterschied gemacht. Nihad Djedovic, zum wertvollsten Spieler der Finalserie gewählt, hatte eine simple Erklärung für die gedrehte Partie: "Wir haben immer daran geglaubt und als wir unter zehn Punkte rangekommen sind, wussten wir, dass wir es noch packen."

Die Unparteiischen machen sich diesmal keine Freunde bei den Münchnern

Es war einmal mehr ein enger und intensiver Schlagabtausch beider Teams, doch im Gegensatz zu den ersten beiden Partien, die die Münchner trotz Fehlstart 74:70 und 82:77 gewonnen hatte, fanden sie diesmal schnell ihen Rhythmus und führten 11:5. Stefan Jovic glänzte mit Anspielen an Kapitän Danilo Barthel und Center Devin Booker, die es per Dunk krachen ließen. Was die Berliner reichlich unbeeindruckt zur Kenntnis nahmen - und mit einer beeindruckenden Wurfquote beantworteten. Joshiko Saibou erzielte die ersten fünf Punkte, was Sicherheit in die Reihen der Gäste und Punkte durch Nationalspieler Johannes Thiemann (13) brachte - und fast nebenbei den 12:13-Anschluss. Im Gegensatz zu den Gästen zeigten das bei den Bayern Wirkung. Nur Djedovic, der 18 Punkte erzielte, traf verlässlich und schränkte zusätzlich die Kreise von Berlins Spielgestalter Peyton Siva wirkungsvoll ein. Aber das reichte nicht gegen starke Berliner, die ein 12:15 in einen 22:15-Vorsprung nach den ersten zehn Minuten wandelten. Auch nach dem ersten Viertel gelang den Bayern vor allem im Angriff herzlich wenig, Berlin baute den Vorsprung aus und zog mit 16 Punkten in Serie auf 28:15 davon. Erst Vladimir Lucic wusste den bisher größten Lauf in der Finalserie mit einem Dreier zu stoppen, der Serbe war es auch, der mit 23 Punkten den Münchner Bestwert des Abend erreichte. Waren es die Bayern in den ersten zwei Spielen, die dem Gegner mit bissiger Abwehrarbeit zusetzten, lief es nun in entgegengesetzter Richtung: Mit einer rustikalen Defensive, aus der Albas mächtiger Center Landry Nnoko herausstach, wusste Berlin den Meister zu beeindrucken und auf Abstand zu halten. Auf Seiten der Bayeern fand kaum ein Akteur zu Normalform, offensichtlich drückte die Aussicht auf den fünften Meistertitel wie eine Tonnenlast auf die Schultern der Spieler. Berlin führte verdient zur Halbzeit 46:32. Aber das war ein Muster, mit dem die Münchner schon in den beiden vorherigen Finals umzugehen wussten, Alba durfte sich austoben, die Bayern konterten - mal mehr, mal weniger früh, aber jeweils erfolgreich. Doch Alba hatte seine Lehren gezogen, angeführt von Topscorer Siva (21) hielten die Gäste den Abstand stetig im zweistelligen Bereich. Ebenso stetig blieben die Fehlversuche der Gastgeber, egal wer sich versuchte. Alba blieb lange souverän, was durch Schiedsrichterentscheidungen erleichtert wurde - im Gegensatz zur ersten Final-Partie, in der sich die Berliner durch zwei strittige Pfiffe stark benachteiligt sahen, machten sich die Unparteiischen diesmal keine Freunde im Münchner Dome. Berlin lag vor dem finalen Viertel komfortabel mit 62:51 vorn, doch daraus wurde eine nervenaufreibende Angelegenheit. Weil sich die Gastgeber nie aufgaben, leidenschaftlich kämpften und den Abstand sukzessive einfingen. Beim 71:71 war erstmals der Ausgleich geschafft, der Rest war eine Angelegenheit des Willens - und der Erfahrung. "Wir haben solche Situationen in der Euroleague immer wieder erlebt, das hat uns geholfen", erklärte Marko Pesic, nun waren ausgebuffte Profis wie eben Lucic, Djedovic, Jovic (12) oder Danilo Barthel (15), die alle zweistellig trafen, gefragt. "Und jetzt gibt es eine Feier, die sich gewaschen hat", sagte Hoeneß noch, "die bis morgen früh dauern wird", fügte Derrick Williams an.