Im „German Clásico“ hat der FC Bayern seinen Dauerrivalen Alba Berlin niedergerungen und vorzeitig den Hauptrundensieg in der Basketball-Bundesliga (BBL) perfekt gemacht. Der Meister siegte vor Heimpublikum 85:79 (42:37), Verfolger Alba kann die Münchner in der Tabelle nicht mehr von Platz eins verdrängen.



Durch den Erfolg hat der Titelverteidiger bis zum Ende der Playoffs Heimvorteil, das Ticket für die Meisterrunde haben München und Berlin schon länger in der Tasche. Es ging im Topspiel nur noch darum, wer sich die Spitzenposition holt. Die Bayern stehen vor ihren letzten drei Spielen bei 52:10 Punkten; Alba, das eine Partie mehr absolviert hat, bei 46:18.



Die Gastgeber kamen im SAP Garden vor 11 500 Zuschauern besser ins Spiel und setzten sich vor der Pause nach zwei aufeinanderfolgenden Dreiern von Welt- und Europameister Andreas Obst elf Punkte ab (42:31/18.). Alba zeigte sich unbeeindruckt und drehte das Spiel nach der Rückkehr aus der Kabine, doch die Bayern konnten antworten. Ein 13:1-Lauf zum 74:64 (36.) brachte die nächste zweistellige Führung, Berlin sorgte aber in der Schlussminute noch einmal für Spannung. Zum Sieg reichte es nicht mehr.



Obst war bester Werfer der Bayern (18 Punkte), versenkte vier Dreier. Für Berlin kam Malte Delow auf 15 Punkte, Justin Bean verbuchte zehn Rebounds. Bayern gegen Berlin ist das derzeit größte Duell im deutschen Basketball. In den vergangenen zwölf Jahren gewannen beide Klubs zusammen achtmal den Titel.