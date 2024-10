Von Claudio Catuogno, Barcelona

Der kraftstrotzende Bus, mit dem die Spieler des FC Bayern um zwei Minuten nach Mitternacht Barcelonas Stadthügel Montjuïc hinunterrollten, ist blickdicht mit dem Wort BAYERN bedruckt. Schade, man hätte gerne hineingeschaut in die Gesichter nach diesem Fußballabend, der am Münchner Selbstverständnis rütteln muss: 1:4 verloren gegen den FC Barcelona; Platz 23 in der neuen Champions League, in der am Ende 24 der 36 Teams in die K.-o.-Runde einziehen. Wie saßen die Spieler da wohl hinter den abgedunkelten Fensterscheiben? Enttäuscht? Beunruhigt? Oder so gelassen wie Joshua Kimmich?