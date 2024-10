Von fünf Spitzenspielen hat der FC Bayern nur eins gewonnen, auch wegen der Schwachstellen von Kompanys riskanter Taktik. Der Belgier muss nun beweisen, dass er seinen Ansatz zumindest in Phasen anpassen kann.

Kommentar von Martin Schneider

Als der FC Bayern gegen Leverkusen am Ende nur mit einem 1:1 nach Hause fuhr, da ärgerten sie sich über die vielen vergebenen Chancen. Klar, nur remis, aber eigentlich müssen wir hier gewinnen! Nach dem 0:1 bei Aston Villa sagte Manuel Neuer, dass sie, wenn sie dieses Spiel zehnmal spielen, sechsmal gewinnen, dreimal Unentschieden spielen und nur eine Niederlage kassieren. Nach dem 3:3 gegen Frankfurt meinte Sportvorstand Max Eberl, man müsse nicht viele negative Dinge finden, „außer die drei Gegentore“. Und auch in Barcelona, wo die Selbstkritik nun ein bisschen ausgeprägter war, sagte Joshua Kimmich, es fühle sich nicht wie ein 1:4 an. Tja, vier Spiele, viermal Pech gehabt. Moment ... viermal?