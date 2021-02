Von Sebastian Fischer, München

Die Geschichte von Joshua Zirkzee beim FC Bayern, die oft so eine verheißungsvolle war, könnte womöglich mit einem Tritt zu Ende gegangen sein. Anfang Januar spielte der Stürmer in der dritten Liga für die zweite Mannschaft im Derby gegen den TSV 1860, bei einer Grätsche traf er den gegnerischen Torwart Marco Hiller im Gesicht, sah die rote Karte und wurde für drei Spiele gesperrt. Nun verliehen ihn die Bayern am letzten Tag der Winter-Transferperiode zum FC Parma in die Serie A. Und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bestätigte bei Sky eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro, die im Falle des Klassenverbleibs des abstiegsbedrohten Klubs Gültigkeit besitzen soll.

"Wir hoffen, dass er viele Tore schießt. Er war bei uns nicht zufrieden", sagte Rummenigge. "Das war im letzten Jahr anders. Da hat er einen wichtigen Beitrag geleistet, dass wir deutscher Meister geworden sind."

Der Niederländer Zirkzee, 19, der 2017 aus dem Nachwuchs von Feyenoord Rotterdam in die Münchner Jugend wechselte, galt in der vergangenen Saison tatsächlich als ein Angreifer, der in den seltenen Momenten einspringen könnte, in denen Robert Lewandowski eine Pause braucht. Vier Bundesliga-Tore trug er zum Titel bei, zwei davon Ende 2019 in seinen ersten acht Minuten bei den Profis. Im Oktober 2020 kam dann aber der erfahrene Eric Maxim Choupo-Moting als Lewandowski-Backup. Und Trainer Hansi Flick sagte über Zirkzee, der sei zwar ein "großes Talent" - "aber Talent alleine reicht nicht immer". Es gehe auch um "die Mentalität, die Einstellung, den unbedingten Willen".

Seitdem galt Zirkzee als begabter Fußballer, der sich manchmal etwas zu schnell zufrieden gibt. Vielleicht war die Grätsche vor dem Platzverweis gegen 1860 auch Ausdruck seiner Motivation, das Gegenteil zu beweisen. Flick hatte zuvor gefordert, Zirkzee müsse sich bei der U23 zeigen. Bei den Profis bekam er die Gelegenheit immer seltener. Nur in drei Bundesligaspielen stand er in dieser Saison auf dem Platz.

Häufiger hat zwar auch der Verteidiger Chris Richards, 20, nicht gespielt, doch der US-Amerikaner warb dabei schon eher für sich. Ihn hat der FC Bayern ebenfalls verliehen, zur TSG Hoffenheim. Von einer Kaufoption war dabei nicht die Rede.