Von Martin Schneider

Als Harry Kane mal wieder in einer leicht transparenten Plastiktüte nach seinem Hattrick den Spielball in die kalte Münchner Schneenacht trug, hatte er wenig zur Beantwortung der Frage des Abends beigetragen. Dabei wäre er eigentlich der erste Ansprechpartner gewesen, aber er plauderte lieber auf dem Weg zum Ausgang mit seinem Bruder Charlie Kane und einer älteren Lady, deren perfektes Oxford-Englisch sie für eine Rolle am Globe Theatre in London qualifiziert hätte. Auch Joshua Kimmich lieferte mehr Bewunderung als Analyse, derjenige, der noch am tiefsten ins Detail einstieg, war Sportvorstand Max Eberl.