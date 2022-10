Der FC Bayern kommt trotz des am Ende deutlichen Ergebnisses von 5:2 in Augsburg schleppend ins Spiel, gerät in Rückstand, vergibt Großchancen. Doch Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting hilft, die Wende einzuleiten.

Von Sebastian Fischer, Augsburg

Als der FC Bayern am vergangenen Wochenende seine Jahreshauptversammlung veranstaltete, glitzerte es für die luxuriösen Verhältnisse des Klubs ungewöhnlich wenig. So gut wie jeder Redner machte darauf aufmerksam, sofern er nicht über den umstrittenen Sponsorenvertrag mit Qatar Airways sprach: Im nächsten Jahr könnten hinter der Bühne doch bitte wieder ein paar mehr Pokale stehen als nur die obligatorische Meisterschale und der eher bedeutungsarme Supercup. Oliver Kahn verkündete, er habe sich die Finaltermine für DFB-Pokal und Champions League im kommenden Jahr rot angestrichen.

Vier Tage später ist dieser gewagte Plan des Vorstandschefs immer noch möglich. Mit einem 5:2 (1:1) beim FC Augsburg zog der deutsche Rekordmeister erstmals seit 2019 wieder in die dritte DFB-Pokalrunde ein. Doch glamourös, nach glitzernden Pokalen, sah der Auftritt des FC Bayern dabei nur in Phasen aus. Und wieder brauchte es dabei einen Protagonisten, der zu Saisonbeginn eher nicht als solcher auserkoren zu sein schien: Eric Maxim Choupo-Moting, der zwei Tore schoss.

Die Partie war den Umständen nach nicht nur deshalb eine besondere, weil der FC Bayern in den Vorjahren im DFB-Pokal so erfolglos gewesen war: In den Saison 2020/2021 (nach Elfmeterschießen beim Zweitligisten Holstein Kiel) und 2021/2022 (mit 0:5 in Mönchengladbach) hatten die Münchner jeweils schon in der zweiten Runde verloren. Wie damals in Kiel spielte der FC Bayern in Sondertrikots, diesmal in bunten, zum 50. Jubiläum des Olympiastadions. Und hinzu kam natürlich, dass Augsburg der Schauplatz der ersten Niederlage dieser Saison war: Am siebten Spieltag, nach zuvor schon drei Unentschieden, hatten die Bayern gegen kämpfende, kratzende und konternde Augsburger 0:1 verloren. Er werde alles hinterfragen, sagte damals Trainer Julian Nagelsmann.

Bei Bayern macht sich das Fehlen von Manuel Neuer bemerkbar

Die Parallelen waren von Beginn an recht offensichtlich: Die Augsburger standen den Münchnern auf den Füßen, und die wirkten davon erst mal wieder perplex, obwohl sie es ja gewusst haben mussten. In den ersten fünf Minuten schoss FCA-Stürmer Ermedin Demirovic jedenfalls einmal ans Außennetz, störte einmal Bayern-Torwart Sven Ulreich fast erfolgreich beim Abschlag und foulte Matthijs de Ligt.

Dass Ulreich in Vertretung des verletzten Manuel Neuer die Angriffe mit seinen Pässen eröffnete, damit begannen für den FC Bayern schon die Probleme. Seine Abschläge gerieten oft etwas ungenau, und in der neunten Minute kam der Ball recht schnell zurück: Die Augsburger gewannen den ersten Zweikampf in der Luft, gewannen auch die folgenden Zweikämpfe im Mittelfeld, und Mads Pedersen traf aus der Distanz.

Obwohl es zunächst so wirkte, als hätten die Bayern aus der Niederlage im September wenig gelernt, haben sie seitdem natürlich ein paar Erkenntnisse gewonnen, eine davon am vergangenen Sonntag: In Choupo-Moting, 33, davor nur Ersatz, hatte Trainer Nagelsmann trotz des Abschieds von Robert Lewandowski noch einen verbliebenen Mittelstürmer im Kader gefunden. Beim 5:0 gegen den SC Freiburg schoss Choupo-Moting ein Tor selbst, eins leitete er ein, eins legte er vor.

Choupo-Moting begann auch in Augsburg. Dass er in der 27. Minute schon wieder traf, hatte aber nicht nur mit seiner Qualität, sondern auch viel mit dem gegnerischen Torhüter Tomas Koubek zu tun, der ihm freundlicherweise die sogenannte kurze Ecke offen ließ. Die Bayern erholten sich von der unangenehmen Spielweise Augsburgs im Laufe der ersten Halbzeit besser. In Leon Goretzka hatten sie einen Mittelfeldspieler, der in den Zweikämpfen dagegenhielt und damit etwas kompensierte, dass Joshua Kimmich nur schwer ins Spiel fand.

Sadio Mané wirkt manchmal harmlos

Kamen die Münchner allerdings in Abschlussposition, schossen Jamal Musiala, Serge Gnabry oder Sadio Mané entweder nicht platziert genug oder zu schwach. Mané brachte den Ball selbst aus kürzester Distanz nicht im Tor unter: In der ersten Halbzeit schoss er Koubek an, in der zweiten zielte er im Nachsetzen vorbei, nachdem Gnabry mit einem abgefälschten Schuss die Latte getroffen hatte.

Mané, am Sonntag noch Torschütze, wirkte diesmal im Strafraum wieder so harmlos wie schon oft in dieser für die Münchner komplizierten frühen Saisonphase. Er zeigte immerhin einmal etwas von seinen durchaus reichlich vorhandenen, übrigen Qualitäten: Im Pressing gewann er den Ball, bevor ihn Kimmich in der 53. Minute wütend zum 2:1 ins Tor drosch. Kurz danach wurde Mané aber ausgewechselt - und Choupo-Moting wie schon am Sonntag zum Hauptdarsteller des Abends.

Das 2:1 durch Kimmich hatte der 33-Jährige bereits vorgelegt. Sechs Minuten später stand er dann richtig, als sich die Augsburger im eigenen Strafraum gegenseitig anschossen. Und auch wenn er wieder einen Fehler des Gegners nutzte, musste man nun spätestens vom Ur-Instinkt eines Mittestürmers sprechen.

Zwar blieben die Augsburger im Spiel, weil Dayot Upamecano in der 65. Minute eine Hereingabe von Demirovic ins eigene Tor lenkte, Bayerns Abwehr wirkte dabei schlecht sortiert. Eine Viertelstunde vor Schluss traf Musiala aber zum 4:2, nach schöner Vorlage von Alphonso Davies und mit einem unhaltbaren Abschluss. Choupo-Moting sah dabei ausnahmsweise nur zu. In der 85. Minute wurde er für Marcel Sabitzer ausgewechselt. Die Arbeit war schließlich getan - das 5:2 von Davies (90.+1) sah der ehemalige Schalker vom Spielfeldrand.