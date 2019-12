Kürzlich, vor den Länderspielen im November, hat der Bundestrainer wieder ein paar Absprachen getroffen. Vor Länderspielen telefoniert Jogi Löw ja immer mit den Trainerkollegen aus der Bundesliga, es geht dann darum, wie die Spieler in ihren Klubs gerade so in Form sind, ob sie vielleicht überlastet sind, ob sie für eine Länderspiel-Nominierung in Frage kommen oder eher Schonung brauchen. Natürlich hat Löw im November auch den Trainer der obersten deutschen Vereinsmannschaft kontaktiert, es war nicht Jupp Heynckes und auch nicht dieser Kovac, der kraft Amtes eine Weile Löws Ansprechpartner war. Nein: Jogi rief den Hansi an.

Sie haben sich dann beide amüsiert, der Jogi und der Hansi, zumindest in der Erinnerung von Hansi Flick. Es war ja tatsächlich ein skurriles Szenario: dass der hohe Herr Bundestrainer mit seinem ewigen Assistenten in einen gleichrangigen Austausch treten musste, weil der ewige Assistent inzwischen Deutschlands oberste Vereinsmannschaft übernommen hatte.

Löw sollte sich an diese Art des Dienstwegs sicherheitshalber schon mal gewöhnen. Wenn er im März 2020 wieder einen Länderspielkader zusammenmoderieren muss, wird er wieder Hansi Flick anrufen, den Cheftrainer des FC Bayern München.

Am Sonntag um die Mittagszeit verkündete der FC Bayern, was längst keine Überraschung mehr war: Der FC Bayern und Hansi Flick, so hieß es in einem offiziellen Klub-Kommuniqué, hätten "sich darauf verständigt, dass Hansi Flick mindestens bis zum Ende der laufenden Saison Cheftrainer beim deutschen Rekordmeister bleibt". Und weiter: Ein Verbleib von Flick als Cheftrainer über den Sommer 2020 hinaus sei für den FC Bayern "ausdrücklich eine gut vorstellbare Option".

Das Endspiel gegen den VfL Wolfsburg (2:0) war am Ende gar keines mehr, schon vor dieser Partie hatten sich die Parteien offenbar auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt - auch wenn Flick der letzte Arbeitsnachweis im Jahr 2019 dank der erneut siegbringenden Einwechslung des Talents Joshua Zirkzee noch mal gelang. Aber in Bayerns Chefetage haben sie schon vorher gemerkt, dass das Argument, mit dem sie Flick im Oktober zum Trainer machten, immer noch gilt, es gilt sogar mehr denn je. Flick hat den Bayern damals Zeit verschafft, sie konnten den Winter-Trainermarkt in Ruhe studieren, weil sie ihr Team in seriösen Händen wussten. Jetzt ist es so, dass sie den Sommer-Trainermarkt in Ruhe studieren können, weil sie ihr Team immer noch in seriösen Händen wissen.

Es gebe "eine ganz klare positive Tendenz, im Auftreten, von der Spielweise und Philosophie her", lobte Manuel Neuer den Trainer stellvertretend fürs Team, "wir sind jetzt wieder eine Mannschaft auf dem Platz, vor der der Gegner Angst hat". Und stellvertretend fürs ganze Unternehmen ließ sich Klubchef Karl-Heinz Rummenigge mit dem Satz zitieren, man sei "sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft und der Spielqualität, und die Ergebnisse sind auch gut". So wie Flick das mache, "auch in der Öffentlichkeit", sei das "sehr, sehr zufriedenstellend".

In diesem Satz steckt viel, beinahe alles, was man wissen muss. Das doppelte sehr zeigt, dass die Bosse wirklich enorm im Reinen sind mit sich und ihrer Entscheidung, Flick im Sommer erst als Assistenten anzuwerben und dann nach Kovac' nicht unerwarteter Entfernung zum Chef durchzubefördern - und dass sie es zu schätzen wissen, mit welch handwerklicher Sauberkeit und taktischer Courage dieser Flick eine aus der Fassung geratene Elf wieder fixiert hat. Gleichzeitig lässt das Attribut zufriedenstellend aber demonstrativ noch Steigerungsmöglichkeiten; natürlich werden die Münchner auch weiterhin parallel nach Trainern fahnden, denen sie im Zweifel noch größere Hymnen dichten könnten - Thomas Tuchel, obwohl in Paris bis 2021 gebunden, bleibt gewiss ein Kandidat für den Sommer, auch Erik ten Hag oder Mauricio Pochettino werden die Bayern weiter verfolgen. Und der sehr, sehr zufriedenstellende Flick gibt dem Klub nun auch Zeit und Raum, um abzuwarten, ob der Markt im Sommer womöglich eine Option bereithält, mit der jetzt noch keiner rechnet.

Zum ersten Mal in seiner Karriere wird Flick, 54, nun also eine Erstliga-Mannschaft alleinverantwortlich in ein Winter-Trainingslager führen, und so sehr ihn die neue Herausforderung reizt, so sehr ist er sich der Dimension der Aufgabe bewusst. Der FC Bayern, der laut Vereinssatzung immer mindestens Erster zu sein hat, startet als Dritter in die Rückrunde, und der eher geräuschlose Flick muss sich von nun an öffentlich unter anderem mit dem sehr wuchtbrummenartigen Julian Nagelsmann messen, der in Hoffenheim einst Trainer unter dem Geschäftsführer Flick war und nun das Leipziger Start-up zum Titel wuchten will. Allerdings sollte niemand diesen Flick unterschätzen; einer, der nur den leisen Flick kannte und kürzlich einer offenbar leidenschaftlichen Teambesprechung beiwohnte, dachte: Hansi, bist du's?

Natürlich weiß Flick, dass seine neue Stellung ihn nicht zu wilden Machtdemonstrationen berechtigt, aber immerhin hat er bei den jüngsten Gesprächen mit den Bossen offenbar ein paar Wünsche angebracht, deren Erfüllung ihm wichtig ist. Er wird prüfen, ob er Verstärkung für seinen Trainerstab benötigt, ob also ein zusätzlicher Assistent kommt oder ob sie den von Flick geschätzten Spielanalysten Danny Röhl vielleicht zum Co-Trainer machen und dafür einen weiteren Analysten anwerben. Außerdem dürfte Flick mit aller ihm zur Verfügung stehenden Wucht auf die Verpflichtung eines Defensivspielers drängen. Zum langzeitverletzten Niklas Süle und dem weiter verletzten Lucas Hernandez gesellte sich gegen Wolfsburg noch Javi Martinez, der mit schwerer Muskelblessur sechs bis acht Wochen ausfallen wird; und Jérôme Boateng spekuliert ja weiterhin konkret mit einem Wechsel im Winter.

Bisher haben die Bayern nicht verkündet, ob Flicks ursprünglich bis 2021 laufender Assistentenvertrag nach seinem Cheftrainer-Intermezzo wieder in Kraft treten wird, oder ob Flick jetzt einen neuen Cheftrainer-Vertrag erhält, der dann aber im Sommer 2020 enden würde. Eines scheint allerdings schon klar zu sein: Mit einem Co-Trainer Flick sollten die Bayern nicht mehr rechnen, selbst wenn im Sommer ein Spitzenmann wie Tuchel nach München käme. Der stille Hansi hat Witterung aufgenommen. Er wird wohl Chef bleiben wollen, in München oder anderswo.