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Sieg bei Atlético MadridFC Bayern Balboa

Lesezeit: 4 Min.

Verbreitet nicht nur nach seinem Tor zum 2:0 das „Konni-Laimer-Feeling“: Konrad Laimer.
Verbreitet nicht nur nach seinem Tor zum 2:0 das „Konni-Laimer-Feeling“: Konrad Laimer.
Foto: Manu Fernandez/AP Photo

Dem FC Bayern gelingt beim 2:0 bei Atlético trotz großer Personalnot die vielleicht beste Saisonleistung. Besonders Konrad Laimer und Dayot Upamecano stehen für die Münchner Widerstandskraft.

Von Sebastian Fischer, Madrid

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Das Estadio Metropolitano zählt zu den bei Gegnern gefürchteten Arenen des europäischen Fußballs. Welche Wirkung dieser Ort in Verbindung mit den für ihre Leidenschaft berühmten Fans entfalten kann, das lässt sich schon vor dem Anpfiff erahnen. Die Vereinshymne – „Atleti, Atleti, Atlético de Madrid“ – singen die Zuschauer fast durchgängig a cappella.

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