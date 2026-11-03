Zum Hauptinhalt springen

FC Bayern siegt bei AtléticoGen Z regelt

Lesezeit: 4 Min.

Gestenreicher Jubel: Lennart Karl nach seinem Treffer zur Bayern-Führung in Madrid.
Gestenreicher Jubel: Lennart Karl nach seinem Treffer zur Bayern-Führung in Madrid.
Oscar del Poza/AFP

Der zuletzt umstrittene Lennart Karl führt den FC Bayern mit seinem Führungstreffer zu einem 2:0 bei Atlético Madrid. Gerade in Halbzeit zwei zeigen die ersatzgeschwächten Münchner eine bemerkenswert souveräne Leistung.

Von Christof Kneer

SZ bei Google bevorzugen

Doch, einen kurzen Kontakt zum Cheftrainer habe es schon gegeben, sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund vor dem Anpfiff, aber „in den Details“ sei Vincent Kompany natürlich „nicht mit drinnen“ gewesen. Wer das glaubt, glaubt wahrscheinlich auch an den Osterhasen, von dem Uli Hoeneß behauptet, er sei noch nie der Nikolaus gewesen. Kompany liebt Details mindestens so sehr wie die Mann-gegen-Mann-Verteidigung über den ganzen Platz, aber es sind tatsächlich nur die relevanten Details, für die er sich erwärmen kann. Man darf also davon ausgehen, dass er sich in seinem Krankenstand keine Gedanken über die Zahl „46,9“ gemacht hat. So hoch lag laut eines Datenanbieters vor dem Anpfiff die Wahrscheinlichkeit in Prozent, dass die Bayern mit ihrer Fünf-Punkte-Bilanz nach drei Champions-League-Spieltagen am Ende der Vorrunde noch in die Top Acht der Tabelle vorrücken können – in jenen elitären Kreis an Klubs, die sich die kräftezehrenden Playoffs im Februar sparen können. Denn den FC Bayern beschäftigen derzeit deutlich banalere Zahlen: wie viele Spiele diese körperlich angeschlagene Mannschaft insgesamt zu absolvieren hat, und wie viele Spieler dabei zur Verfügung stehen.

Zur SZ-Startseite

Bayern in der Einzelkritik
:Upamecano, der Rabaukenbezwinger

Der Verteidiger meldet die Offensive von Atlético Madrid ab, Lennart Karl kommt aus dem Loch und Konrad Laimer zielt genau. Der FC Bayern in der Einzelkritik.

SZ PlusVon Sebastian Fischer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite