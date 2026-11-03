Doch, einen kurzen Kontakt zum Cheftrainer habe es schon gegeben, sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund vor dem Anpfiff, aber „in den Details“ sei Vincent Kompany natürlich „nicht mit drinnen“ gewesen. Wer das glaubt, glaubt wahrscheinlich auch an den Osterhasen, von dem Uli Hoeneß behauptet, er sei noch nie der Nikolaus gewesen. Kompany liebt Details mindestens so sehr wie die Mann-gegen-Mann-Verteidigung über den ganzen Platz, aber es sind tatsächlich nur die relevanten Details, für die er sich erwärmen kann. Man darf also davon ausgehen, dass er sich in seinem Krankenstand keine Gedanken über die Zahl „46,9“ gemacht hat. So hoch lag laut eines Datenanbieters vor dem Anpfiff die Wahrscheinlichkeit in Prozent, dass die Bayern mit ihrer Fünf-Punkte-Bilanz nach drei Champions-League-Spieltagen am Ende der Vorrunde noch in die Top Acht der Tabelle vorrücken können – in jenen elitären Kreis an Klubs, die sich die kräftezehrenden Playoffs im Februar sparen können. Denn den FC Bayern beschäftigen derzeit deutlich banalere Zahlen: wie viele Spiele diese körperlich angeschlagene Mannschaft insgesamt zu absolvieren hat, und wie viele Spieler dabei zur Verfügung stehen.