Luis Díaz spielt wieder, Konrad Laimer auch: Der FC Bayern München integriert auf seiner Asienreise schrittweise seine WM-Fahrer ins Team. Erst mit einer verstärkten U-19-Auswahl, dann aber doch noch mit den deutschen Nationalspielern und weiteren Rückkehrern gewann der deutsche Meister am Dienstag in Südkorea beim Jeju SK FC mit 2:1 (2:1).

Nur wenige namhafte Profis wie Torhüter Jonas Urbig standen dabei in der Startelf – als Prüfung für die kommende Saison war das Duell auf der Vulkaninsel also eher noch nicht anzusehen. Erst nach einer Stunde rotierte Trainer Vincent Kompany seine potenziellen Stammspieler in die Partie. Am Mittwoch geht es weiter nach Hongkong.

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Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic und Nathaniel Brown waren bereits in der Vorwoche ins Kurztrainingslager nach Rottach-Egern nachgereist. Sie wurden diesmal nach 60 Minuten allesamt eingewechselt, für die letzte Viertelstunde folgten ihnen Díaz, Laimer und Josip Stanisic.

Dayot Upamecano, Michael Olise und Harry Kane lassen die Asienreise aus. So waren João Palhinha, den die Bayern noch abgeben wollen, Tom Bischof, Hiroki Ito und Min-Jae Kim (mit Kapitänsbinde) zunächst die einzigen Stützen für zahlreiche Nachwuchsspieler wie den ersten Torschützen Felipe Chávez (11.). Zudem traf für die Bayern bei schwüler Hitze der 16 Jahre alte U16-Nationalspieler Bastian Assomo (41.).

Kompany will seine Rückkehrer und auch die Rekonvaleszenten wie Jamal Musiala, Serge Gnabry, Lennart Karl oder Ismael Saibari langsam wieder zu einem Topteam zusammenfügen. „Es ist ein Puzzle, aber es ist nicht unmöglich“, hatte er vor dem Spiel gesagt. Torhüter Manuel Neuer stand am Dienstag nicht im Kader, er soll am Freitag (14 Uhr) in Hongkong gegen Aston Villa spielen.