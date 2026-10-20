Am Dienstagabend war immerhin bekannt, von wo aus Vincent Kompany die Partie mal wieder nicht verfolgen wird. Er wird sich nicht in einem Wäschekorb befinden, in dem er sich ins Stadion schmuggeln lässt, wie es der Legende nach einst sein Trainerkollege José Mourinho machte. „Ich bin 1,92 Meter, ich passe nicht in diese Wäschebox“, hat Kompany im April mit großer Ernsthaftigkeit erzählt, als er zuletzt nicht an der Seitenlinie stehen konnte bei einem Spiel des FC Bayern. Damals ging es gegen Paris Saint-Germain, Kompany war gesperrt – und vertreten wurde er auf dem Rasen von seinem Assistenten Aaron Danks.

Wenn die Münchner am Mittwochabend (21 Uhr) den FC Arsenal empfangen, ist Kompany nicht gesperrt, weswegen sich die Idee mit Wäschekorb ohnehin erledigt hat. Ob er aber tatsächlich auf der Bank wird sitzen können, war am Dienstagabend trotzdem nicht klar. Kompany hat Grippe. Eine offenbar sehr hartnäckige, die sein Immunsystem schon seit Anfang der vergangenen Woche beschäftigt. Und die schon beim 6:1 gegen RB Leipzig am Samstag dazu führte, dass Kompany die Partie überwiegend sitzend verfolgte und das Coaching und die Brüllerei Assistent Danks überließ.

Danks war es auch, der Kompany am Tag vor dem Spiel auf der Pressekonferenz vertrat und dort seinen Zuhörern klarmachte, dass Kompany eine Erkrankung wie diese handhabt wie Lisa Simpson am Tag vor einer Mathe-Klausur: Im Zweifelsfall kuriert er sich eher zu kurz als zu lang. „Es ist sehr wichtig, dass er sich ausruht. Es ist aber sehr schwierig, Vincent dazu zu bringen, sich auszuruhen“, erzählte Danks. Kompany werde „seine Rolle haben“, sagte er. Ob in der Arena oder von Zuhause aus, das werde man sehen.

„Er hat seine Beine teilweise nicht gespürt“, schilderte Danks die gesundheitlichen Einschränkungen bei seinem Chef, „aber es ist nur ein Virus.“ Wie schon im Spiel gegen Paris, versicherte Danks, werde er im Falle des Falles mit Kompany „in Kontakt sein“. Das war eine unfreiwillig lustige Formulierung. Denn als Kompany in Paris gesperrt fehlte, war es Danks untersagt, am Spieltag mit seinem Chef zu kommunizieren. Genau deshalb ersann Mourinho ja der Legende nach den Trick mit dem Wäschekorb.

Das Abschlusstraining am Dienstag verpasste außer Kompany auch Joshua Kimmich. Aus privaten Gründen, informierte Danks. Es sei unklar, „was das für morgen bedeutet“.