Manuel Neuer

Martin Meissner/AP

Vom Trainer Ottmar Hitzfeld wurde einst die Unterscheidung zwischen „fit“ und „spielfit“ geprägt, die dieser Tage wieder Anwendung findet: Vincent Kompany etwa war vor einigen Tagen fit und saß auf der Bank, nun war er spielfit und stand wieder an der Seitenlinie. Bei Neuer verhielt es sich ähnlich, er stand allerdings auf der Torlinie. Musste sich dort einmal von einem Stürmerkollegen den Ball klauen lassen (siehe: Harry Kane), ansonsten so grundsolide wie in den allermeisten der nun 163 Champions-League-Spiele seiner Karriere. War bei den Gegentoren chancenlos, rettete in der 48. Minute per Glanztat in Kooperation mit der Latte (Foto) und warf einmal einen Ball hinter dem Rücken zu seinem Mitspieler.