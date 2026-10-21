Der FC Bayern geht mit einer improvisierten Aufstellung in das Spiel gegen den FC Arsenal. Harry Kane ragt heraus, am Ende hat aber der englische Meister das letzte Wort.

Immerhin trank Vincent Kompany zwischendurch mal was. Zu Beginn dieses Spiels gegen den FC Arsenal hatte der Trainer des FC Bayern eine grüne Plastikflasche mit Wasser in der Hand, während er vor seiner Bank herumtigerte. Ansonsten machte er allerdings wenig, was man Grippepatienten empfiehlt, die vorher bei der Arbeit gefehlt haben. Aber es half ja nichts: Seine Mannschaft brauchte ihn bei acht Grad im kalten Regen in München-Fröttmaning dringend.