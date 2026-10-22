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Harry Kane gegen ArsenalDer Mann, der immer wiederkommt, rettet Kompanys Rumpfteam

Lesezeit: 5 Min.

Er verschwindet aus dem Strafraum – und ganz plötzlich ist er wieder da: Harry Kane.
Er verschwindet aus dem Strafraum – und ganz plötzlich ist er wieder da: Harry Kane.
Alex Grimm/Getty Images

So wird der FC Bayern wohl nie wieder spielen: Der Münchner Trainer Vincent Kompany hat beim 2:2 gegen Arsenal mit vielen Ausfällen zu kämpfen – und entwickelt aus der Not einen taktischen Plan B.

Von Philipp Schneider

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Vincent Kompany schaute mit großen Augen in die Runde der Reporter, man durfte sagen: angemessen ernst. In der soeben an ihn adressierten Frage hatten schließlich allerlei schwere Themen gesteckt, für die er nun den passenden Gesichtsausdruck wählte: Kompanys hartnäckige Grippeerkrankung, die ihn in den vergangenen Tagen lahmgelegt hatte. Sein zusammengeschusterter Kader, der soeben zum dritten Mal in diesem seltsamen Monat Oktober Unentschieden gespielt hatte. Und dann noch das hübsche Detail, dass der gegnerische Trainer Mikel Arteta zugegeben hatte, dass er sehr überrascht gewesen sei, als er den Münchner Außenverteidiger Alphonso Davies nach dem Anpfiff auf der linken Außenbahn erspäht hatte.

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