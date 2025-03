Von Werner Bartens

In der Sportmedizin gelten einfache Grundsätze. Regel eins: Der FC Bayern hat immer recht. Außer vielleicht, wenn Pep Guardiola Spieler direkt aus dem OP-Aufwachraum für die Startelf nominiert, Arjen Robben das Wort „Belastungssteuerung“ mit „Hundertfünfzig Prozent“ verwechselt oder Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrts Radarfinger eine Sehstörung haben. Lange her – aber die Deutungshoheit des FC Bayern gilt natürlich auf ewig und so auch akut für die Verletzung von Alphonso Davies. FCB-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen droht dem kanadischen Verband im Fall des Linksverteidigers mit dem Rechtsweg. Der flinke Mann von der Außenbahn sei unzureichend behandelt worden, nachdem er rund um das Länderspiel in Los Angeles über Beschwerden geklagt hatte, so der Vorwurf.