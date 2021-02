Die Fußballerinnen des FC Bayern starten nach der Winterpause wieder in die Bundesliga - mit einer alten Bekannten, die in der geschwächten Offensive aushelfen soll.

Von Anna Dreher

Die Befürchtung ist ohnehin nicht sonderlich groß gewesen. Dass das gerade so herrlich eingespielte Team womöglich aus dem Rhythmus gebracht werden könnte durch die wochenlange Winterpause, die zur Regeneration und Vorbereitung auf die verbleibende Saison durchaus nötig war. Vor ein paar Tagen sind jegliche Bedenken hierzu dann auch deutlich ausgeräumt worden. Eine Mannschaft, die aus dem Rhythmus gebracht worden wäre, hätte in einer Halbzeit wohl eher keine acht Tore geschossen. Die Fußballerinnen des FC Bayern aber sind genau so ins neue Jahr gestartet, senkrecht und laut wie eine Rakete: 8:0 nach 45 Minuten, 13:0 nach 90 Minuten im DFB-Pokal gegen den Walddörfer SV aus Hamburg, Einzug ins Viertelfinale geschafft, nächstes Etappenziel erreicht.

Der Gegner war zwar ein Regionalligist, aber entscheidend war ja die Frage nach dem eigenen Auftreten und Zusammenspiel. Und die Winterpause scheint da keine Auswirkungen gehabt zu haben, zumindest keine, die Münchens Trainer Jens Scheuer beunruhigen würden. "Wir hatten eine sehr gute Raumaufteilung und Chancenverwertung", sagt Scheuer. "Das war natürlich ein sehr gutes erstes Pflichtspiel im neuen Jahr und gut fürs Selbstvertrauen."

Auch in einem Kader, der schon aus selbstbewussten Fußballerinnen zusammengesetzt ist, die sich gemeinsam ein noch größeres Selbstvertrauen erspielt haben in den vergangenen Monaten, kann es davon nicht genug geben, wenn die Ziele ambitioniert sind. "In diesem Jahr sind wir reif für einen Titel. Wir haben uns gut weiterentwickelt und man merkt, dass dieser Wille wirklich da ist", sagte Kapitänin Lina Magull kürzlich. Nun strebt der FC Bayern Titelgewinne seit geraumer Zeit ernsthaft an. Aber in dieser Saison sieht es noch ein bisschen mehr als zuletzt danach aus, als könnte das tatsächlich was werden mit einer oder gar zwei Trophäen.

Das bisher einzige Gegentor der Münchnerinnen in der Bundesliga: ein Elfmeter

Wenn diesen Freitag die Fußball-Bundesliga der Frauen mit dem 13. Spieltag fortgesetzt wird, steht der FC Bayern am Sonntag gegen den SV Meppen als dominierender Tabellenführer auf dem Platz. Kein einziger Gegner hat es geschafft, die Münchner Defensive clever genug auszuspielen und sich dafür mit einem Treffer zu belohnen. Das einzige Tor in zwölf Partien gelang Lena Goeßling vom aktuell Tabellenzweiten VfL Wolfsburg beim 4:1 - per Elfmeter. Diesem einen Gegentor stehen nach zwölf Siegen 40 eigene erfolgreiche Abschlüsse entgegen. Selbst die mit Kreuzbandrissen langfristigen Ausfälle der sonst gesetzten Offensivspielerinnen Giulia Gwinn und Jovana Damnjanovic haben sich nicht gravierend ausgewirkt.

Wie ausgeglichen der Kader ist, zeigt sich auch bei den Torschützinnen: Sydney Lohmann aus der eigenen Jugend ist bislang mit neun Liga-Treffern am erfolgreichsten, dahinter folgen mit je fünf die Zugänge Viviane Asseyi und Marina Hegering, die eigentlich vor allem Ruhepol in der Defensive ist. Verstärkt haben sich die Bayern über den Jahreswechsel dennoch - die Verletzungen haben sich gehäuft und dass diese am Ende doch zu einem Stolpern führen, soll unbedingt vermieden werden. "Dass wir was tun müssen, war uns aufgrund der Ausfälle klar", sagt Scheuer. "Es wäre fahrlässig gewesen, nichts zu machen und zu hoffen, dass vor allem im März alle fit bleiben." Wenn dann mit Liga, Pokal und Champions League die Dreifachbelastung beginnt.

"Ich wollte in unsere bestehende Mannschaft absolut keine Unruhe reinbringen", sagt Trainer Scheuer

In der Vorbereitung konnten Carina Wenninger (Achillessehnenentzündung), Linda Dallmann (muskuläre Probleme) und Lineth Beerensteyn (Knochenödem) lange nicht trainieren. Und nachdem zusätzlich zu Gwinn und Damnjanovic auch Asseyi nach einer Sprunggelenksverletzung fehlt, sind vor allem in der Offensive die Ausfälle deutlich spürbar. "Ich wollte in unsere bestehende Mannschaft aber absolut keine Unruhe reinbringen", sagt Scheuer. "Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie top ist und wir eine richtige Fußball-Familie sind. Damit muss man sehr behutsam umgehen und das gut beschützen." Also ist eine alte Bekannte in diese Familie zurückgeholt worden: Ivana Rudelic.

Die 29 Jahre alte Allgäuerin ist in München vor allem mit einem Erfolg in Erinnerung geblieben, den sie hier dieses Jahr wiederholen wollen: Dem Pokalsieg von 2012 gegen den 1. FFC Frankfurt. Zwei Minuten nach ihrer Einwechslung hatte die Stürmerin damals in der Nachspielzeit zum 2:0 getroffen und völlige Ekstase ausgelöst. 2014 verließ sie den Verein und spielte zuletzt bei Bayer Leverkusen. Im Pokal gegen den Walddörfer SV erhielt sie nach ihrer Einwechslung für Lohmann in der 46. Minute nun die erste Chance, sich wieder zu zeigen. "Ivana hat sich super entwickelt", sagt Scheuer. "Ich bin mir sicher, dass sie uns in einigen Phasen der Saison richtig guttun wird." Hinzu kommt die Verpflichtung der isländischen Nationalspielerin Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, 19, die jedoch noch an einer Meniskusverletzung laboriert.

Nach dem Walddörfer SV wird nun der Tabellenzehnte Meppen und eine Woche später der Neunte SV Werder Bremen ein weiteres Gefühl dafür geben, ob der FC Bayern 2021 dort weitermacht, wo er 2020 aufgehört hat. Danach steht mit dem Drei-Nationen-Turnier von Deutschland, Belgien und den Niederlanden schon die nächste Unterbrechung an. Aber die Befürchtungen, dass die Münchner Spielerinnen von Pausen aus ihrem Erfolgsrhythmus gebracht werden könnten, sind ja erstmal ausgeräumt.