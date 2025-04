Die Gedanken des FC Bayern München hingen gerade eigentlich woanders. Am Mittwochabend waren die Männer im Viertelfinale der Champions League gegen Inter Mailand ausgeschieden . Was bedeutete, dass sie sich von der romantischen Vorstellung lösen mussten, das Finale dahoam in München zu spielen und auf diese ideale Weise Thomas Müller gebührend zu verabschieden . Und während der Klub an seinem Hauptsitz in der Säbener Straße damit beschäftigt war, diese Partie und ihre Folgen zu verarbeiten, verschickte die Dependance vom FC Bayern Campus aus dem Norden der Stadt überraschend eine Abschiedsnachricht.

Alexander Straus wird als Chefcoach der FC Bayern Frauen zum Saisonende aufhören, „auf eigenen Wunsch“, so teilte es der Klub am Donnerstagvormittag mit. Im Sommer 2022 war der damals in Deutschland unbekannte Norweger von SK Brann Bergen als Nachfolger von Jens Scheuer gekommen und hatte seinen Vertrag im Mai 2024 nach dem Gewinn der zweiten Meisterschaft ohne Niederlage um ein Jahr bis 2026 verlängert. Nun wurde der Kontrakt vorzeitig aufgelöst, „um sich einer neuen Herausforderung zu widmen“. Sein letzter offizieller Arbeitstag wird der 31. Mai sein.

Meinung Champions-League-Aus der deutschen Klubs : Ohne Leistungssteigerung wird auch die EM in der Schweiz zu einem kurzen Ausflug SZ Plus Kommentar von Anna Dreher ...

Straus habe bei der Entwicklung der Fußballerinnen „einen unschätzbar wichtigen Anteil geleistet“, sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl. „Er wird sich in München durch das große Tor verabschieden.“ Dieser Abschied dürfte sogar ein historischer werden. Straus könnte nicht nur der erste Trainer in der Geschichte des FC Bayern werden, der die Bundesliga mit den Fußballerinnen dreimal in Serie gewinnt, sondern auch der erste, mit dem die Münchnerinnen das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal feiern. 2024 hatten sie es noch verpasst.

Die Liga führt das Team nach dem 3:0 vergangenen Samstag im Spitzenspiel bei Frankfurt deutlich an, drei Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den VfL Wolfsburg acht, und auf die Eintracht neun Punkte. Im Pokalfinale gegen Werder Bremen sind die Münchnerinnen klarer Favorit. Und so könnten sie innerhalb weniger Tage gleich zwei Titel holen, wenn sie am 27. April im Heimspiel gegen Freiburg und am 1. Mai im Pokalfinale in Köln reüssieren sollten. Insgesamt würde die gemeinsame Titelsammlung bestenfalls also fünf Trophäen umfassen – zu Beginn der Saison hatte der FC Bayern den erstmals seit 1997 wieder ausgetragenen DFB-Supercup gegen Wolfsburg geholt. Warum also das Ende der erfolgreichen Zusammenarbeit?

„Wir haben den Frauenfußball beim FC Bayern zusammen auf die nächste Stufe gehoben“, sagt Direktorin Bianca Rech

Die Gründe, zumindest deutet Straus das in seinen Abschiedsworten an, lagen auch in seinem Privatleben. Die Arbeit beim FC Bayern habe „Herausforderungen im familiären Bereich mit sich gebracht“, sagte der Vater von zwei Kindern. Straus gilt als ein Trainer, der sich permanent bis in kleine Details mit dem Fußball auseinandersetzt, sich in Taktiken vertieft. Der viel Wert auf Gespräche mit den Spielerinnen legt und eine Variante in seinem auf Ballbesitz und Kontrolle ausgelegten, offensiven Spielstil lieber einmal zu oft und zu ausführlich bespricht. Empathisch, aber fordernd. Einer, der den Anspruch des FC Bayern unmittelbar erfüllen wollte, aber nicht müde wurde zu betonen, dass es ihm um einen langfristigen Prozess im Sinne einer Erfolgsgeschichte geht, wie sie die Männer begründet haben. Entsprechend intensiv dürften die vergangenen drei Jahre für ihn gewesen sein: „Ich wusste, dass es hart werden würde, wenn ich einmal Abschied nehmen werde von dem Verein, der zu einem so großen Teil meines Lebens geworden ist.“

Unter Straus gelang eine beeindruckende Serie von 44 Punktspielen ohne Niederlage von 30. Oktober 2022 bis 5. Oktober 2024. Mit ihm wollte der FC Bayern sich weiterentwickeln und seine nationale Vormachtstellung etablieren. Bei diesem Unterfangen profitierte 49-Jährige auch von diversen Transfers hochveranlagter Spielerinnen. Seine Handschrift bei der Entwicklung des Teams aber war durchaus zu erkennen, auch wenn es international nicht über das Viertelfinale in der Champions League (2023, 2025) hinausreichte. Diese Saison war Rekordsieger Olympique Lyon zu stark für die verletzungsgeplagten Münchnerinnen. „Wir haben den Frauenfußball beim FC Bayern zusammen auf die nächste Stufe gehoben“, sagte Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball. „Das war immer Alex’ großes Ziel, und das haben wir gemeinsam erreicht.“

Wer nun die Aufgabe übernimmt, das Standing des Teams in Deutschland weiter zu festigen und die internationale Lücke zu schließen, gab der FC Bayern noch nicht bekannt. Wahrscheinlich hat die Suche nach Coach Nummer 14 seit den Anfängen im Jahr 1970 gerade erst begonnen.