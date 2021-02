In Melbourne verläuft die Vorbereitung auf die Australian Open durchwachsen. In der NBA gibt es eine Posse um Kevin Durant. Der Hamburger SV verspielt gegen Aue eine 3:1-Führung.

Meldungen im Sportticker

Tennis, Australien: Die deutschen Tennis-Herren um Alexander Zverev sind beim ATP-Cup in Melbourne im Halbfinale ausgeschieden. Das Team um den Weltranglistensiebten Zverev (Hamburg) verlor gegen Russland 1:2. Zverev unterlag in seinem Einzel dem Weltranglistenvierten Daniil Medwedew 6:3, 3:6, 5:7 und musste sich dabei im zweiten Satz am Rücken behandeln lassen. Zuvor hatte bereits Jan-Lennard Struff (Warstein) beim 6:3, 1:6, 2:6 gegen Andrej Rublew eine Niederlage hinnehmen müssen. Den einzigen Punkt holten im abschließenden Doppel Struff und Kevin Krawietz (Coburg), die sich gegen Jewgeni Donskoi/Aslan Karazew 6:3, 7:6 (7:2) durchsetzten. Im Endspiel trifft Russland auf Italien. Die Italiener gewannen gegen Spanien, das erneut ohne den angeschlagenen Grand-Slam-Rekordgewinner Rafael Nadal antrat, 3:0. Die von Teamkapitän Mischa Zverev betreute deutsche Mannschaft hatte in der Gruppenphase gegen Kanada sowie Titelverteidiger Serbien mit dem Weltranglistenersten Novak Djokovic gewonnen. Im vergangenen Jahr war die deutsche Mannschaft bei der Premiere des Teamwettbewerbs noch in der Gruppenphase gescheitert.

Basketball, NBA: Daniel Theis hat mit dem Rekordmeister Boston Celtics einen Sieg gefeiert. Die Celtics gewannen bei den Los Angeles Clippers 119:115 und haben nun als viertbestes Team in der Eastern Conference eine Bilanz von zwölf Siegen und neun Niederlagen. Theis kam wegen Knieproblemen nur knapp neun Minuten zum Einsatz, offenbar ist die Verletzung aber nicht gravierend. "Ich denke nicht, dass es schlimmer ist. Er hatte etwas ähnliches im vergangenen Jahr", sagte Celtics-Coach Brad Stevens: "Aber die Belastung ist enorm, deshalb müssen wir mit den Jungs klug umgehen."

Eine Posse entwickelte sich dagegen um Kevin Durant von den Brooklyn Nets. Der zweimalige NBA-Meister wurde vor dem 117:123 gegen die Toronto Raptors wegen des Corona-Gesundheitsprotokolls zunächst kurzfristig aus der Startformation genommen, dann aber wenig später doch eingesetzt. Im dritten Viertel wurde er dann komplett aus dem Spiel genommen. Ein NBA-Sprecher erklärte, während des Spiels sei ein Coronatest einer Kontaktperson Durants positiv gewesen. Kurz vor dem Spiel habe es dagegen beim Test ein unklares Ergebnis gegeben. Eine Niederlage kassierten die deutschen Profis Moritz Wagner und Isaac Bonga mit den Washington Wizards. Der Klub aus der US-Hauptstadt verlor 95:122 bei den Miami Heat, die beiden Deutschen erzielten jeweils drei Punkte

2. Bundesliga: Tabellenführer Hamburger SV ist auf dem Weg zurück in die Fußball-Bundesliga gestrauchelt. Die Hanseaten trennten sich am Freitagabend vom FC Erzgebirge Aue in dessen Stadion 3:3 (3:1) und bleiben unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz am Wochenende an der Spitze. Simon Terodde mit zwei Toren (14. Minute, 30./Foulelfmeter) und David Kinsombi (22.) waren für die Hanseaten erfolgreich. Für die Sachsen trafen Jan Hochscheidt (26.), Clemens Fandrich (50.) und Florian Krüger (61.). Der lange mögliche Sieg wurde verspielt. Doch die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune baute ihre Serie auf zehn Spiele ohne Niederlage (7 Siege, 3 Remis) aus.

"Wenn man 3:1 führt, dann fühlt sich das mehr wie zwei verlorene Punkte als wie ein gewonnener", sagte Thioune bei Sky. In der ersten Halbzeit hatten die Hamburger die Gastgeber phasenweise vorgeführt. Da ließen sie keinen Zweifel, wer den Rasen im idyllisch gelegenen Erzgebirgsstadion als Sieger verlassen wird. Dynamisch, zweikampfstark und kombinationssicher stellten sie die heimstarken Auer vor arge Probleme. Die Führung hätte gar höher ausfallen müssen: Moritz Heyer (16.) und Aaron Hunt (49.) setzten den Ball jedoch nur an den Pfosten (16.). "Wir haben den Gegner dominiert. Ich hatte ein gutes Gefühl", sagte Thioune.

Fußball, Bundesliga: Titelverteidiger VfL Wolfsburg hält in der Frauenfußball-Bundesliga Anschluss zu Spitzenreiter Bayern München. Zum Auftakt des vorgezogenen 19. Spieltags am Freitagabend besiegte das Team aus Niedersachsen den Tabellenvierten Turbine Potsdam mit 3:2 (2:1) und verkürzte den Rückstand auf Platz eins vorerst auf zwei Punkte. Auf der dichten Schneedecke im Wolfsburger AOK Stadion benötigten die Gastgeberinnen etwas Zeit, um gegen die couragiert auftretenden Potsdamerinnen ins Spiel zu finden. Die VfL-Führung durch Neuzugang Rebecka Blomqvist (23. Minute) konnte Potsdam durch Selina Cerci (30.) zunächst ausgleichen. Doch schon im Gegenzug legte Wolfsburg durch Nationalspielerin Kathrin Hendrich wieder zum 2:1 vor (31.). Kurz vor der Pause sah die bereits mit Gelb verwarnte Potsdamerin Lea Bahnemann nach hartem Einsteigen gegen Lena Oberdorf Gelb-Rot (42.) Trotz Unterzahl kamen die Gäste nach dem Seitenwechsel zunächst durch Nina Ehegötz zum 2:2 (51.). Doch ein Fehler von Turbines neuer Torfrau Emma Lind ermöglichte den Wolfsburger Siegtreffer durch Zsanett Jakabfi (57.). Den dezimierten Potsdamerinnen fehlte anschließend die Kraft, um den Sieg des VfL noch zu gefährden.