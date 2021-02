Meldungen im Sportticker

Basketball, Euoleague: Bayern Münchens Basketballer können doch noch gegen Alba Berlin gewinnen. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri gewann in der EuroLeague das Rückspiel gegen den deutschen Meister nach einem Krimi mit 101:95 (87:87, 33:43) nach Verlängerung und feierte festigte mit dem 15. Sieg Platz fünf in der Tabelle der Köningsklasse. Die erste Partie hatte Alba 90:72 gewonnen, auch in der Bundesliga waren die Berliner im ersten Duell mit 85:72 erfolgreich.

Die Bayern erwischten einen katastrophalen Start, lagen schnell 0:9 hinten. Nach dem ersten Viertel betrug der Rückstand bereits 16 Punkte. Die Gastgeber kämpften sich langsam wieder heran, glichen neun Sekunden vor dem Ende durch einen Dreier von Wade Baldwin aus und erzwangen die Overtime. Dort hatte München das bessere Ende für sich. Beste Bayern-Schützen waren Jalen Reynolds (30), Vladimir Lucic (25)und Paul Zipser (26), bei Alba holten Simone Fontecchio (26) und Ben Lammers (21) die meisten Punkte.

2. Bundesliga: Tabellenführer Hamburger SV ist auf dem Weg zurück in die Fußball-Bundesliga gestrauchelt. Die Hanseaten trennten sich am Freitagabend vom FC Erzgebirge Aue in dessen Stadion 3:3 (3:1) und bleiben unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz am Wochenende an der Spitze. Simon Terodde mit zwei Toren (14. Minute, 30./Foulelfmeter) und David Kinsombi (22.) waren für die Hanseaten erfolgreich. Für die Sachsen trafen Jan Hochscheidt (26.), Clemens Fandrich (50.) und Florian Krüger (61.). Der lange mögliche Sieg wurde verspielt. Doch die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune baute ihre Serie auf zehn Spiele ohne Niederlage (7 Siege, 3 Remis) aus.

"Wenn man 3:1 führt, dann fühlt sich das mehr wie zwei verlorene Punkte als wie ein gewonnener", sagte Thioune bei Sky. In der ersten Halbzeit hatten die Hamburger die Gastgeber phasenweise vorgeführt. Da ließen sie keinen Zweifel, wer den Rasen im idyllisch gelegenen Erzgebirgsstadion als Sieger verlassen wird. Dynamisch, zweikampfstark und kombinationssicher stellten sie die heimstarken Auer vor arge Probleme. Die Führung hätte gar höher ausfallen müssen: Moritz Heyer (16.) und Aaron Hunt (49.) setzten den Ball jedoch nur an den Pfosten (16.). "Wir haben den Gegner dominiert. Ich hatte ein gutes Gefühl", sagte Thioune.

Fußball, Bundesliga: Titelverteidiger VfL Wolfsburg hält in der Frauenfußball-Bundesliga Anschluss zu Spitzenreiter Bayern München. Zum Auftakt des vorgezogenen 19. Spieltags am Freitagabend besiegte das Team aus Niedersachsen den Tabellenvierten Turbine Potsdam mit 3:2 (2:1) und verkürzte den Rückstand auf Platz eins vorerst auf zwei Punkte. Auf der dichten Schneedecke im Wolfsburger AOK Stadion benötigten die Gastgeberinnen etwas Zeit, um gegen die couragiert auftretenden Potsdamerinnen ins Spiel zu finden. Die VfL-Führung durch Neuzugang Rebecka Blomqvist (23. Minute) konnte Potsdam durch Selina Cerci (30.) zunächst ausgleichen. Doch schon im Gegenzug legte Wolfsburg durch Nationalspielerin Kathrin Hendrich wieder zum 2:1 vor (31.). Kurz vor der Pause sah die bereits mit Gelb verwarnte Potsdamerin Lea Bahnemann nach hartem Einsteigen gegen Lena Oberdorf Gelb-Rot (42.) Trotz Unterzahl kamen die Gäste nach dem Seitenwechsel zunächst durch Nina Ehegötz zum 2:2 (51.). Doch ein Fehler von Turbines neuer Torfrau Emma Lind ermöglichte den Wolfsburger Siegtreffer durch Zsanett Jakabfi (57.). Den dezimierten Potsdamerinnen fehlte anschließend die Kraft, um den Sieg des VfL noch zu gefährden.