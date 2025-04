Von Anna Dreher

Wäre dieser Schlag aufs Knie nicht gewesen, vor zwei Wochen im Spiel bei Eintracht Frankfurt, Alara Şehitler hätte am vergangenen Sonntag wohl eine andere Perspektive eingenommen. Ihre Mitspielerinnen traten gegen den SC Freiburg teils so nervös auf, dass der Trainer Alexander Straus die 18-Jährige wahrscheinlich eingewechselt hätte, um die Offensive zu beleben. So aber saß Şehitler im Campus Stadion beobachtend an der Seite, bis der Abpfiff das 3:1 und die Titelverteidigung der Fußballerinnen des FC Bayern München in der Bundesliga besiegelte.