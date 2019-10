Das Unglück des FC Bayern trug Badelatschen. Lucas Hernandez hatte sich keine Sportschuhe mehr angezogen, richtig auftreten konnte er sowieso nicht mehr. Er schob sich weit nach Mitternacht auf zwei blauen Krücken gestützt zum Mannschaftsbus, den Blick nach unten gerichtet. Vereinsarzt Müller-Wohlfahrt, so sagte es Sportdirektor Hasan Salihamidzic, hatte da im Stadion schon die erste Diagnose gestellt. Bandverletzung im Knöchel, mehrere Wochen Pause. Im Laufe des Mittwochs hieß es dann konkreter: Teilruptur des Innenbandes am rechten Sprunggelenk. Wie lange er ausfallen dürfte, teilten die Bayern aber nicht mit.

Die Hoffnung des FC Bayern trug derweil Kopfhörer. Jérôme Boateng, nach Hernandez' Verletzung gegen Piräus in der 59. Minute eingewechselt, ging mit Musik in den Ohren zum Bus. Reden wollte er nicht, aber das tut er nach Spielen sowieso nicht mehr, vor allem, seit Uli Hoeneß ihm "als Freund" bei der Meisterfeier empfahl, sich einen neuen Verein zu suchen.

Der Verbannte wird nun einen Stammplatz bekommen, es geht nach der Verletzung von Hernandez und dem Kreuzbandriss von Niklas Süle gar nicht anders. Einen Tag, nachdem Uli Hoeneß am Flughafen verkündete, die Abwehr "stelle sich von alleine auf", stellt sich die Abwehr tatsächlich von alleine auf. Nur nicht so, wie der Präsident sich das vorgestellt hat. Von vier Innenverteidigern sind noch zwei fit - neben Boateng noch Benjamin Pavard. Allerdings hat Boateng lange gar nicht gespielt und Pavard meist auf der Rechtsverteidiger-Position - weil Joshua Kimmich ins defensive Mittelfeld gerückt ist.

Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, die ganzen neuen Abwehr-Probleme aufzuzählen, die zusätzlich zu den alten Abwehr-Problemen dazu kommen. Der FC Bayern hat erstmal definitiv noch seine Probleme mit dem französischen Verband. Der hatte Hernandez eingesetzt, obwohl der FC Bayern öffentlich davon abgeraten hatte. "Ich bin immer noch ein Stück weit verärgert", sagte Salihamidzic nach dem Spiel in Piräus. Eine Teilschuld wollte er den Franzosen ausdrücklich nicht geben, aber erwähnen wollte er den Sachverhalt trotzdem. Er erörterte allerdings nicht, warum der FC Bayern Hernandez selbst gegen Augsburg aufstellte, wenn die Belastung offenbar ein Problem war.

Die größte Unbekannte ist Boateng selbst. Vor Kurzem flog er übers Wochenende nach New York, um an einer Buchpräsentation von Sängerin Rihanna teilzunehmen. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie Uli Hoeneß reagiert, wenn er sowas hört. Und Boateng war ja durchaus nicht abgeneigt, Honeß' Rat zu befolgen, ein Wechsel zu Juventus Turin im Sommer scheiterte dem Vernehmen nach nur an einem Last-Minute-Veto von Juve-Trainer Maurizio Sarri. Vor Kurzem wechselte Boateng dann den Berater, von Ex-Bayern-Manager Christian Nerlinger zu der Agentur "Lian Sports" - und wenn man den Verein nicht wechseln will, wechselt man normalerweise auch nicht den Berater. Dass der FC Bayern unter den gegebenen Umständen Boateng ziehen lässt, ist aber nahezu ausgeschlossen. In dieser Saison kam er zu sechs Einsätzen - besonders schlecht spielte er zumindest nicht.