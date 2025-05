„Ich bin ja nicht doof“, antwortete Trainer Vincent Kompany am Freitag. Es ging um die Frage nach einer Startelf-Garantie für Thomas Müller. „Lass uns morgen abwarten – aber ich möchte die Party auch nicht selbst zerstören.“ Müller wird wohl auflaufen am Samstag (18.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach, in seinem letzten Heimspiel für den FC Bayern, in dem es mal wieder die Meisterschale für die Münchner gibt. Im Sommer dann verlässt der ewige Lausbua den Rekordmeister, nach 25 Jahren im Verein und 15 bei den Profis, mit dann 750 Pflichtspielen.