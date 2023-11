Es bedarf in der Regel eines besonderen Anlasses, damit Tennis-Legende Roger Federer der Kabine des Schweizer Erstligisten FC Basel einen Besuch abstattet. Der Grund sollte meist ein Erfolg der Fußballer sein. Und es ist noch gar nicht so lange her, da war das auch der Fall.

Ende Mai dieses Jahres besuchte Federer die Kabine des St.-Jakob-Parks. Der glühende Anhänger des "FCB der Schweiz" gratulierte den Spielern zum Erreichen der Qualifikation zur Conference League. Nachdem Basel in der Vorsaison in diesem kleinsten der drei Europacup-Wettbewerbe erst im Halbfinale an der AC Florenz gescheitert war, war diesmal aber schon im August in den Playoffs Schluss - gegen Tobol Kostanay, den Vertreter Kasachstans.

Seither ist der Europapokal für den FCB in weite Ferne gerückt. Die Realität lautet: Abstiegskampf! Letzter Tabellenplatz in der Schweizer Super League! Es ist eine surreal anmutende Situation für den einstigen Serienmeister, der 20-mal den Titel gewann und in den 2010er-Jahren sechsmal die Gruppenphase der Champions League erreicht hatte, dreimal sogar das Achtelfinale.

Doch die bisher letzte Teilnahme an der Königsklasse gelang 2017/18, der bislang letzte Meistertitel 2017. Die großen Erfolge am Rheinknie sind also schon länger her - und noch der Ära von Bernhard Heusler zuzurechnen. Der gelernte Rechtsanwalt zog sich im Sommer 2017 zurück, nachdem er von 2012 an, aufbauend auf dem Fundament von Mäzenin Gigi Oeri, die den Klub mit Millionen aus der Pharmaindustrie alimentiert hatte, eine Phase des Dauererfolgs verantwortet hatte. Während Heusler Präsident war, gewann der FCB stets die Meisterschaft - und erzielte als erster Schweizer Klub einen Umsatz von mehr als 100 Millionen Franken.

Heuslers Weggang wog schwer. Der Medienunternehmer Bernhard Burgener übernahm 90 Prozent der Anteile der FC Basel Holding AG. Bei seinem Amtsantritt proklamierte Burgener, vermehrt auf junge Spieler setzen zu wollen. Auch fand Burgener die Personalkosten zu hoch, sie sollten gesenkt werden - unter Heusler hatte der Verein auf großem Fuß gelebt. Burgener reduzierte den Aufwand für Saläre beträchtlich sowie die Zahl der Angestellten. Zu einem guten Betriebsklima trug das nicht bei. Zwar wurden Transfergewinne erwirtschaftet, doch die Corona-Pandemie und die dadurch ausbleibenden Ticketeinnahmen erschwerten die Situation.

Die Young Boys sind nun Ligaprimus - und kassieren die Champions-League-Millionen

Der Spar- und Schrumpfkurs hatte seinen Preis, und bleibt dann der sportliche Erfolg aus, kann sich die Abwärtsspirale beschleunigen. Hinzu kommt, dass sich für Schweizer Klubs mit dem internationalen Geschäft nicht mehr viel verdienen lässt, ausgenommen davon ist der Meister, dem die Teilnahme an der Champions League winkt. Doch davon ist Basel weit entfernt.

Im eigenen Land sind die Young Boys aus Bern dem FCB längst enteilt. Sie haben Basel als Serienmeister abgelöst, seit 2018 holten sie fast alle Titel - nur 2022 triumphierte der FC Zürich überraschend. Die Basler lagen in all diesen Jahren abgeschlagen zurück. Burgener hatte sich zu sehr auf die Zahlen und Bilanzen fokussiert, das Sportliche war aus dem Blick geraten. Die Kritik war dann umsonst und üppig, die Fans forderten öffentlich Burgeners Aus.

Vier Jahre nach seinem Einstieg trat Burgener seine Anteile an David Degen ab. Der ehemalige Fußballer, im Kanton Baselland aufgewachsen und früher selbst für den FCB als Profi aktiv, übernahm zeitweise 90 Prozent der Anteile der FC Basel Holding AG und ist auch aktuell noch der größte Aktionär. Der Verein liegt ihm am Herzen, er hat ein Gespür für den Sport und die Fans.

Doch auch Degen setzt den Sparkurs fort. Ins Jahr 2023 startete Basel mit einem strukturellen Defizit von 30 Millionen Franken, die Lohnkosten sollen weiter gesenkt werden. Es sollen junge Spieler geholt und mit Gewinn weiterverkauft werden. Im Sommer erlöste der Klub dank Transfers zwar 55 Millionen Franken, aber erst zu einem späten Zeitpunkt der Wechselperiode. Die Meisterschaft startete bereits Ende Juli, da war die Kaderplanung längst nicht abgeschlossen.

Eine Fehlkalkulation, wie sich herausstellte. Degen besitzt als Ex-Spieler zwar weiterhin mehr Kredit bei den Fans als Burgener, doch verbessert hat sich die Situation unter seiner Regie keineswegs. "Es hat etwas Erstaunliches, wie viel Lobby Degen genießt - während die Vorgänger-Führungsriege (...) in nahezu entwürdigender Art zum Teufel gewünscht worden war", kommentierte kürzlich die Neue Zürcher Zeitung. Der deutsche Trainer Timo Schultz (zuvor FC St. Pauli), zu Saisonbeginn verpflichtet, übernahm im Juli ein Team im Umbruch - und scheiterte krachend. Nach nur sieben Spieltagen mit fünf Punkten wurde Schultz entlassen. Sein Landsmann Heiko Vogel, bis dahin Basels Sportdirektor, sprang interimsweise als Coach ein, verlor vier Spiele und musste ebenfalls gehen.

Seit Oktober trainiert Fabio Celestini Basel, es ist bereits sein fünfter Arbeitgeber binnen fünf Jahren, und auch er verlor am Sonntag erneut, 1:4 bei Servette Genf. Damit bleibt Basel Letzter der Schweizer Liga, die erstmals im Playoff-Modus ausgetragen wird: Die ersten Sechs der Tabelle spielen am Ende den Titel und die Europacup-Plätze aus, die letzten Sechs einen direkten Absteiger und einen Teilnehmer an der Relegation.

Die Lage des FC Basel ist umfassend besorgniserregend, es könnte eine Weile dauern bis zu Roger Federers nächstem Besuch.