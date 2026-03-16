Kaum, dass Joan Laporta, 63, als Präsident des FC Barcelona wiedergewählt war, erging die erste Order des neuen Mandats: „Und jetzt: ab ins Luz de Gas!“, rief Laporta. Es war der Befehl, sich an einen sagenumwobenen Ort der katalanischen Nacht zu begeben, genauer: in seine Fetisch-Disco. Zum Mythos des Luz de Gas trug er durch die Feier im Juni 2003 bei, als er erstmals zum Barça-Präsidenten gewählt wurde (er blieb bis 2010); ebenso durch Feiern wichtiger Siege wie des 1:0 aus dem November 2009 gegen Real Madrid. Damals machten Fotos die Runde, auf denen er mit Champagner übergossen worden war; auch in der Nacht zum Montag floss der Schampus für Hunderte in Strömen. Denn Laportas Sieg bei den Wahlen fiel hoch aus. Unerwartet hoch.

Bei für Barça-Verhältnisse niedriger Wahlbeteiligung – lediglich 42 Prozent der 114 000 stimmberechtigten Mitglieder gaben ihr Votum ab – holte Laporta rund 68 Prozent der Stimmen. Sein Herausforderer Víctor Font, 53, kam nicht einmal auf 30 Prozent. Schon kurz nach den ersten Hochrechnungen nannte Font den Sieg Laportas „unanfechtbar“, er äußerte eine Vermutung, die der Wahrheit mindestens nahekam: „Der Ball wiegt sehr schwer.“

Font umschrieb damit, dass Barcelonas Wahlvolk die sportlichen Erfolge der letzten Jahre über alles stellte, unter Laporta wanderte zuletzt das spanische Triple (Meisterschaft, Pokal, Supercup) in den Briefkopf des Klubs. Falls es am Sonntagabend, drei Tage vor dem Achtelfinalrückspiel in der Champions League gegen Newcastle (Hinspiel: 1:1), noch unentschlossene Wähler gegeben haben sollte – die Urnen wurden am Sonntag um 21 Uhr versiegelt –, so wurden sie auch durch den 5:2-Sieg Barcelonas gegen den FC Sevilla auf die Seite Laportas gezogen. Tabellenführer Barça verteidigte seine vier Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen Real Madrid. Und nun? „Werden wir nicht mehr aufzuhalten sein“, rief Laporta.

Wie in Trance nahm er Ergebnisse und Glückwünsche entgegen; kurz nach seiner Dankesrede wurde er überdies von einem Barça-Faktotum namens Tío Faja reich beschenkt: mit einer Mariachi-Band, die auf Saiteninstrumenten und mit Trompeten die Barça-Hymne schmetterte, sowie mit einer roten Barretina, wie die typische katalanische Mütze heißt, sowie einer Donnerbüchse, einem sogenannten „Trabuco“. Er wolle damit Laporta zum Trabucaire erheben – so wurden vor vielen Jahrhunderten Robin-Hood-ähnliche Freischärler genannt, ließ Tío Faja ausrichten. Wobei man sich da die Rivalität mit Real Madrid mitdenken muss.

Marc-André ter Stegen erlebt eine äußert unangenehme Szene

Laportas Dank galt nicht nur Tío Faja, sondern in erster Linie Trainer Hansi Flick, der ebenfalls seine Stimme abgab und wegen der Erfolge der Mannschaft zum entscheidenden Erfolgsfaktor wurde. Seinen gefalteten Stimmzettel warf Flick unter den Augen Laportas ein, danach reckte der alte und neue Präsident Flicks Arm im Stile eines Box-Kampfrichters in die Höhe.

Überhaupt wusste sich Laporta in Szene zu setzen: Er war zur Stelle, als Danny, die Witwe von Klub-Ikone Johan Cruyff, abstimmte; ebenso, als der frühere katalanische Regierungschef Jordi Pujol, 95, mit dem Rollator vorbeikam. Nach dem 5:2 stimmten auch aktuelle Profis ab: Dani Olmo, Raphinha, Ronald Aráujo und Aitana Bonmatí, mit den Spielern hüpfte Laporta noch im Wahlzelt grölend auf und ab. Marc-André ter Stegen hingegen, derzeit verletzter Nationaltorwart, erlebte eine äußert unangenehme Szene. Sein Name war im Wahlregister nicht aufzufinden, die Daten waren nach der Leihe zum FC Girona nicht auf dem letzten Stand. Ter Stegen zog unverrichteter Dinge ab. Und es dürfte ihm kein Trost gewesen sein, dass seine Stimme nichts am erdrutschartigen Sieg Laportas geändert hätte.

Laporta kam letztlich auch eine undurchsichtige Anzeige wegen der angeblichen Zahlung verbotener Provisionen und mutmaßlicher Geldwäsche in Steuerparadiesen zugute. Sie war Ende Februar publik geworden. In der Folge erklärte sich der Nationale Gerichtshof in Madrid für „nicht zuständig“, Laporta leugnete – und konnte darauf verweisen, dass die Anzeige von einer Person gestellt worden war, die auf lediglich 24 Stunden Vereinsmitgliedschaft zurückblicken konnte. In den Augen Laportas war das der Beweis dafür, dass jemand für eine vermeintliche Schmutzkampagne instrumentalisiert worden sei. Sollte es sie gegeben haben, verfing sie nicht, ebenso wenig die Sorge, die auch nach den Wahlen bleibt: dass die milliardenschweren Schulden noch lange auf dem Klub lasten werden.