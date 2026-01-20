Der Wechsel von Fußball -Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona zum FC Girona ist perfekt. Das bestätigte Trainer Hansi Flick am Dienstagabend. „Heute Morgen hat Marc gesagt, dass er nach Girona geht“, sagte der 60-Jährige vor dem Königsklassenduell bei Slavia Prag.

Ter Stegen, der seinen Stammplatz beim Tabellenführer der spanischen Primera División verloren hatte, schließt sich dem Ligarivalen bis zum Saisonende an, um seine Einsatzchancen bei der Fußball-WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) zu erhöhen. „Ich finde, Marc ist ein fantastischer Torwart. Wir haben uns für die Zukunft des Vereins anders entschieden, und ich denke, das war die richtige Entscheidung“, sagte Flick: „Aber ich wünsche ihm alles Gute, denn er ist ein fantastischer Torwart, und vielleicht sehen wir ihn ja in der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft. Ich drücke ihm die Daumen dafür. Ich denke, er hat gute Chancen.“

Am späten Abend bestätigte Barcelona eine Leihe bis Juni, laut Medienberichten übernimmt ter Stegens neuer Klub angeblich 25 Prozent des Gehalts des Topverdieners. Der Transfer hatte sich wochenlang angebahnt. Ter Stegen war 2014 aus Mönchengladbach nach Barcelona gewechselt und avancierte zum großen Rückhalt und seit 2024 zum Kapitän bei den Katalanen. In 423 Spielen kassierte er nur 416 Tore. Eine schwere Knieverletzung und eine Rückenoperation warfen ihn zurück.