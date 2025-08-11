War was zwischen Marc-André ter Stegen, 33, und dem FC Barcelona? Nähme man den Sonntag zum Ausgangspunkt, käme man glatt auf die Idee zu sagen: Nein! Oder genauer: fast nichts. Der derzeit am Rücken verletzte deutsche Torwart und sein Arbeitgeber inszenierten eine Versöhnung, die noch vor wenigen Tagen jenseits jeder Vorstellungskraft lag – und nun zu einer Reihe von Sonntagsreden führte.
FC Barcelona und ter Stegen: Die Schlammschlacht ist beendet
Nach wochenlangem Streit inszenieren der FC Barcelona und sein Kapitän Marc-André ter Stegen ihre vollumfängliche Versöhnung – und wecken Hoffnungen auf ein titelreiches Jahr.
Beim FC Barcelona zur Nummer drei degradiert, fällt Nationaltorwart Marc-André ter Stegen wegen einer Rücken-OP auch noch mehrere Monate aus. Wer bei der Weltmeisterschaft im deutschen Tor stehen wird, ist unklarer denn je.
