FC Barcelona und ter StegenDie Schlammschlacht ist beendet

Lesezeit: 3 Min.

Eine Rede! Barcelonas verletzter Torhüter Marc-André ter Stegen spricht nach den Ereignissen um seine Rückenverletzung zu den Fans.
Eine Rede! Barcelonas verletzter Torhüter Marc-André ter Stegen spricht nach den Ereignissen um seine Rückenverletzung zu den Fans. (Foto: Matthieu Mirville/Zuma Press Wire/Imago)

Nach wochenlangem Streit inszenieren der FC Barcelona und sein Kapitän Marc-André ter Stegen ihre vollumfängliche Versöhnung – und wecken Hoffnungen auf ein titelreiches Jahr.

Von Javier Cáceres, Berlin

War was zwischen Marc-André ter Stegen, 33, und dem FC Barcelona? Nähme man den Sonntag zum Ausgangspunkt, käme man glatt auf die Idee zu sagen: Nein! Oder genauer: fast nichts. Der derzeit am Rücken verletzte deutsche Torwart und sein Arbeitgeber inszenierten eine Versöhnung, die noch vor wenigen Tagen jenseits jeder Vorstellungskraft lag – und nun zu einer Reihe von Sonntagsreden führte.

Verletzung von Marc-André ter Stegen
:Operation WM-Torwart

Beim FC Barcelona zur Nummer drei degradiert, fällt Nationaltorwart Marc-André ter Stegen wegen einer Rücken-OP auch noch mehrere Monate aus. Wer bei der Weltmeisterschaft im deutschen Tor stehen wird, ist unklarer denn je.

SZ PlusVon Javier Cáceres

