Das Halbfinale des spanischen Supercups, der mittlerweile traditionell in Saudi-Arabien stattfindet, ließ sich auch als Torwart-Duell lesen. Genauer: als ein Duell zwischen Spaniens Nationalkeeper Unai Simón (Athletic Bilbao) und Joan García ( FC Barcelona ), der von diversen Experten als neue spanische Nummer eins gefordert wird. Barça siegte am Mittwochabend durch Tore von Ferran Torres (22.), Fermín (30.), Roony Bardghji (34.) sowie Raphinha (38./52.) mit 5:0, und so blieb der Zweikampf auf vielen Ebenen bloß ein vermeintlicher. Unai sah beim dritten Gegentor dezidiert schlecht aus; der Ball rutschte unter seinem Körper ins Tor.

Nur: Ob das ausreicht, um ihn mit Blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer ins Hintertreffen geraten zu lassen, ist offen. Unter anderem, weil Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente wegen einer Grippe krank daheimbleiben musste und zu Unais Fauxpas nicht befragt werden konnte.

Ein weiterer Fachmann konnte die Begegnung ebenfalls nicht vor Ort verfolgen: Barcelonas Ersatztorwart Marc-André ter Stegen, 33. Der DFB-Keeper war zwar mit den Mannschaftskameraden nach Jeddah gereist; in der Nacht zum Mittwoch kehrte er aber überstürzt in die katalanische Hauptstadt zurück, zuvor hatte er ein Training abbrechen müssen. Barça-Sportdirektor Deco erklärte, dass ter Stegen die Sorge umtrieb, wie schon im September 2024 eine schwerere Verletzung am rechten Knie erlitten zu haben. Nach einer eingehenden Untersuchung bei einem Kniespezialisten in Barcelona gab es am Mittwoch Entwarnung. „Wir sind froh, dass es nichts Ernstes ist“, sagte Deco.

Ter Stegen könnte nach Girona wechseln – doch hilft ihm das?

Da ter Stegen im internen Torwart-Ranking Barças hinter den im Sommer verpflichteten García und Wojciech Szczesny auf den dritten Platz zurückgefallen ist, dürfte Decos Erleichterung einiges mit dem derzeit offenen Transferfenster zu tun haben. Weil Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt hat, dass ter Stegen nur dann eine Aussicht auf einen WM-Einsatz im DFB-Team habe, wenn er davor regelmäßig spiele, gibt es reichlich Spekulationen über eine bevorstehende Leihe zu einem Liga-Konkurrenten.

Ende 2025 hatte der FC Girona öffentlich bekundet, Interesse an einer leihweisen Verpflichtung ter Stegens zu haben. Vor dem Hintergrund der privaten Verhältnisse des Torwarts galt das als so etwas wie das Ei des Kolumbus: Anfang 2025 wurde die Trennung von seiner Ehefrau publik, sie lebt mit den beiden gemeinsamen Kindern in Barcelona. Ter Stegen dürfte Katalonien daher nur ungern verlassen wollen; Girona liegt nur 100 Kilometer von der katalanischen Hauptstadt entfernt. Aber: Ein Leihgeschäft gilt wegen des üppigen Gehalts des Schlussmanns als schwierig.

Zudem soll ter Stegen auch Zweifel haben, ob ihn ein Wechsel nach Girona dem WM-Traum näherbringt. Ein etwaiger Abstieg Gironas aus Spaniens erster Liga könnte schließlich auch auf ihn zurückfallen. Es soll daher weiterhin möglich sein, dass ter Stegen in Barcelona ausharrt – in der Hoffnung, im Fall einer frühzeitigen Entscheidung im spanischen Meisterschaftskampf am Ende der laufenden Saison Bewährungschancen zu erhalten. Auch das sind Spekulationen: Ter Stegen hat sich zu seinen Absichten bislang nicht öffentlich geäußert.