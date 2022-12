Torjäger Robert Lewandowski fehlt dem FC Barcelona endgültig in den ersten drei Ligaspielen des neuen Jahres. Der Sportschiedsgerichtshof TAD lehnte in Madrid den Einspruch des Klubs gegen die Sperre des 34-Jährigen ab. Lewandowski hatte am 8. November im Spiel bei CA Osasuna bereits in der 31. Minute Gelb-Rot gesehen - es war sein erster Platzverweis seit 2013.

Später war der Pole zusätzlich für drei Spiele gesperrt worden, weil er beim Verlassen des Feldes den Zeigefinger an die Nase gelegt und anschließend auf Schiedsrichter Gil Manzano gezeigt hatte. Damit habe er eine "Missbilligung der Entscheidung" ausgedrückt, hieß es dazu im offiziellen Spielprotokoll. Barça bestritt diese Interpretation, scheiterte aber mit seinem Protest.

"Ich verstehe es nicht, weil ich nichts zum Schiedsrichter gesagt habe", klagte Lewandowski nun in einem Interview mit Mundo Deportivo. Seine Geste sei an Trainer Xavi und den Co-Trainer gerichtet gewesen, sie habe "nichts Böses, nichts Hässliches" bedeutet: "Ich verstehe wirklich nicht, dass ich dafür drei Spiele gesperrt wurde. Ich habe es mit Sicherheit nicht verdient." Lewandowski fehlt damit im Silvester-Derby gegen Espanyol, im Topspiel bei Atlético Madrid und bei Betis Sevilla.