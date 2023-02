Von Javier Cáceres, Berlin

Das Leben hält, so wie der Fußball, mitunter ironische Wendungen bereit, und eine solche gab es am Donnerstagabend, als sich der FC Barcelona und Manchester United zum Hinspiel in der K.-o.-Runde der Europa League trafen, im Kampf um einen Platz im Achtelfinale. Barça und United trennten sich unentschieden, nach Toren (2:2), aber auch in der Sparte Klagen über den Referee.