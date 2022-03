In Madrid gewinnt der FC Barcelona mit 4:0 gegen Real. Der ehemalige Dortmunder Aubameyang schießt zwei Tore. Es ist der höchste Sieg Barcelonas gegen den Erzrivalen seit sechs Jahren.

Ganz in Schwarz hat das "weiße Ballett" von Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid einen Sonntag zum Vergessen erlebt. Ausgerechnet in ihren pechschwarzen Jubiläumstrikots zum 120-jährigen Vereinsbestehen mussten die Königlichen gegen den Erzrivalen FC Barcelona durch eine demütigende 0:4 (0:2)-Heimpleite nach fünf Clásico-Erfolgen in Serie wieder eine Niederlage quittieren.

Mit zwei Treffern trug der einstige Bundesliga-Profi Pierre-Emerick Aubameyang maßgeblich zu dem prestigeträchtigen Erfolg für die finanziell schwer gebeutelten Katalanen bei, die sich vor der Saison sogar von ihrer Ikone Lionel Messi hatten trennen müssen. Im Tor der Gäste verlebte Nationalkeeper Marc-Andre ter Stegen gegen völlig enttäuschende Gastgeber einen eher ruhigen Abend. Ohne den verletzten Torjäger Karim Benzema brachte die Offensive der Madrilenen fast nichts zustande.

Ronald Araujo und Ferran Torres gelangen die weiteren Tore für die Mannschaft von Xavi Hernandez. Barca feierte seinen höchsten Erfolg im Bernabeu seit mehr als sechs Jahren. Nur mit Glück verhinderten die Hausherren die höchste Niederlage seit 48 Jahren. Im Februar 1974 war Real sogar mit 0:5 gegen den katalanischen Erzrivalen untergegangen.

Real hat mit Ex-Nationalspieler Toni Kroos an der Tabellenspitze trotz seiner ersten Heimpleite der Saison neun Spieltage vor Schluss immer noch neun Punkte Vorsprung vor dem FC Sevilla. Barcelona, das im Viertelfinale der Europa League Gegner von Eintracht Frankfurt sein wird, behauptete zwölf Zähler hinter Real den dritten Rang vor dem punktgleichen Titelverteidiger Atlético Madrid. Die zum fünften Mal nacheinander erfolgreichen Katalanen haben allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.