Von Javier Cáceres, Berlin

Es ist nun auch schon wieder rund zweieinhalb Jahre her, dass Joan Laporta, aktuell Präsident des FC Barcelona, die Fans von Real Madrid spektakulär grüßte. "Lust, euch wiederzusehen", lautete der Spruch, der neben seinem Konterfei zu lesen war - auf einem gigantischen Plakat, das eine 100 Meter hohe Fassade an der Ecke Castellana/Paseo de la Habana bekleidete, in unmittelbarer Nähe zum Estadio Santiago Bernabéu von Real Madrid. Laportas provokante PR-Aktion war ein Wirkungstreffer im damals tobenden Präsidentschaftswahlkampf Barcelonas. Am Donnerstag beliebte der Anhang Real Madrids dann, Laporta zurückzunecken. Beim Halbfinalhinspiel des spanischen Pokals zwischen Madrid und den Katalanen flog das Konterfei Laportas auf den Rasen des Bernabéus. Auf Fake-500-Euro-Scheinen, die von den Madrider Fans von den Tribünen geworfen wurden.