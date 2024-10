Von Javier Cáceres, Barcelona

Hansi Flick, 59, ist ein Mensch, den man auch mit Gesten für sich gewinnt. Als er als neuer Trainer des FC Barcelona seine Vertragspapiere unterzeichnet hatte, überreichte ihm Barças Präsidenten Joan Laporta zwei DIN-A4-Seiten Papier. Es war ein handgeschriebener Brief mit dem Briefkopf des Vorsitzenden an den lieben Hansi, und darin wünschte Laporta ihm nicht nur alles erdenklich Gute. Er erklärte ihm auch, was für eine Bedeutung Barça für die Menschen und die Gesellschaft in Katalonien habe, was für eine Verantwortung er in Flicks Hände lege. Flick war ab dem Moment schon nicht mehr der Bayern-Trainer, der den FC Barcelona im August 2020 mit 8:2 vernichtet hatte. Flick war Teil der Familie – und zahlt nun zurück.