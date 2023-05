Von Javier Cáceres

Das Spiel war vorbei, da musste die Belegschaft des FC Barcelona ihr Ringelreihen abrupt abbrechen. Eben noch hatten sie im Kreis getanzt, dann gaben Verteidiger Ronald Araújo und Trainer Xavi Hernández das Signal zur Flucht. Sie waren soeben vorzeitig spanischer Meister geworden, zum 27. Mal. Fünf Spieltage vor dem Ende der laufenden Saison, die als eine besondere in der Geschichte des 1899 gegründeten Klubs eingehen wird. Aber ihren Triumph machten sie nun mal in Cornellà perfekt, auf dem Rasen des Ortsrivalen Espanyol Barcelona. Und dessen Fans empfanden die Freudenfeiern als pietätlos: Sie selbst blicken als Tabellenvorletzter gerade in den Abgrund der zweiten Liga. Ihre Reaktion: Sie machten Jagd auf den Meister. Barças Fußballer entkamen rechtzeitig in den Kabinentunnel - und bekamen dort allenfalls aus dem Augenwinkel mit, wie die Sicherheitskräfte die Ultras von Espanyol in Schach hielten.