Der frühere Bundestrainer Hansi Flick hat in seiner ersten Saison als Barcelona-Trainer nach dem Pokal am Donnerstag auch die Meisterschaft gewonnen. Doch nach Feiern konnte ihm nur bedingt zumute sein. Unmittelbar vor der Partie beim Barça-Nachbarn RCD Espanyol Barcelona, das der neue spanische Meister durch ein Traumtor von Lamine Yamal und einen späten Treffer von Fermín López mit 2:0 gewann, war es zu einem dramatischen Vorfall mit mehreren Verletzten gekommen.

Wie die örtliche Polizei am Donnerstagabend bestätigte, trugen 15 Personen leichtere Verletzungen davon, als ein Auto in Nähe des Espanyol-Stadions kurz vor Spielbeginn in eine Menschenmenge fuhr. Die Polizei ging nach einer ersten Einschätzung von einem Unfall aus, bei dem eine ältere Autofahrerin die Gewalt über ihr Fahrzeug verloren habe, wie die Zeitung La Vanguardia berichtete.

Ancelottis Abschied aus Madrid : „Ich habe Xabi Alonso keinen Ratschlag zu geben!“ „Der Fußball ist wie das Leben ein Abenteuer, das beginnt und auch endet“: Carlo Ancelottis Zeit als Trainer von Real ist vorüber – einer seiner letzten Presseauftritte in Madrid trägt fast surreale Züge. Von Javier Cáceres ...

Dem spanischen Radiosender Cadena Cope schilderten Augenzeugen, dass das Auto, ein weißer Peugeot, von einer Frau gefahren wurde. Die Polizei bestätigte ihre Festnahme. Den Angaben zufolge soll sie zunächst eine junge Frau angefahren haben, die unter dem Auto liegen blieb. Umstehende hätten versucht, die Fahrerin auf die offenkundig verletzte Frau aufmerksam zu machen, andere schlugen wütend auf den Wagen ein. Danach habe die Autofahrerin offenkundig die Nerven verloren.

Nach dem Vorfall verlassen zahlreiche Fans das Stadion

Auf Videos, die umgehend im Netz zirkulierten, fuhr das erkennbar beschädigte Auto unkontrolliert in eine Menschenmenge. Ein Cope-Reporter, der vor das Stadion geeilt war, schilderte, dass die Polizei sofort das Auto umstellte – unter anderem, um die Insassin vor der aufgebrachten Menge schützen. Gleichzeitig seien mehrere Krankenwagen und weitere Polizisten herbeigeeilt. Die Lage sei unter Kontrolle, teilte die Polizei mit. Dies bestätigte zur Halbzeit auch Salvador Illa, Chef der Regionalregierung, dem TV-Sender Movistar, unter Berufung auf Polizeikräfte.

Das Spiel wurde in der siebten Spielminute kurzfristig unterbrochen, als die Nachricht von den Horrorszenen vor dem Stadion die Runde gemacht hatte. Eine Gruppe von Anhängern von Espanyol Barcelona versuchten auf Espanyol-Torwart Joan García und dessen Kollegen einzureden – und forderten ihn offenkundig auf, das Spiel abzubrechen. Ein Fan stieg über den Zaun, der das Spielfeld von den Tribünen trennt. Er wurde sofort des Stadions verwiesen. Nach einer kurzen Diskussion mit dem Schiedsrichter wurde die Partie fortgesetzt.

Die Fans im Inneren bekamen rasch mit, was sich vor dem Stadion in Barcelona ereignet hatte. (Foto: Pressinphoto/Imago)

Einige Fans von Espanyol rollten ihre Fahnen ein, zahlreiche andere verließen das Stadion. Sie verpassten ein Kunstwerk Yamals. Der 17-Jährige Shootingstar Barcelonas drehte von der rechten Außenbahn nach innen auf – und schlenzte dann von der Strafraumkante den Ball in den linken oberen Winkel. In der Nachspielzeit traf der für Robert Lewandowski eingewechselte Fermín López zum 2:0. Am Ende gab es eine Reihe von unschönen Szenen.

Für den FC Barcelona war der Sieg gleichbedeutend mit dem 28. Titelgewinn in der Geschichte der spanischen Liga. Durch das 1:0 liegt Barça zwei Spieltage vor Schluss sieben Zähler vor dem Rekordmeister Real Madrid. Espanyol Barcelona muss weiter um den Klassenverbleib bangen – und empfand manchen Jubel der Nachbarn als Provokation – zum Zorn von Hansi Flick, der alle Mühe hatte, seine Spieler in die Kabine zu drängen.