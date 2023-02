Von Javier Cáceres, Berlin

Die Steuererklärung eines hochrangigen Schiedsrichterfunktionärs hat den FC Barcelona am Vorabend der Europa-League-Partie gegen Manchester United (Donnerstag, 18.45 Uhr, RTL) unter Rechtfertigungsdruck gebracht. Wie der Radiosender Cadena SER und die Zeitung As am Mittwoch berichteten, hat Barça der Privatfirma des ehemaligen Vizepräsidenten des spanischen Schiedsrichterausschusses, dem Ex-Referee José María Enríquez Negreira, über Jahre hinweg für eine recht obskure Tätigkeit hohe sechsstellige Summen zukommen lassen. Allein in den Jahren 2016 bis 2018 habe Enríquez staatsanwaltlichen Ermittlungen zufolge 1,39 Millionen Euro von Barça erhalten.