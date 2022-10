Rekordchampion Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft seine ersten Punkte und die Tabellenführung verspielt. Mit dem früheren Weltmeister Toni Kroos in der Anfangsformation kam der Champions-League-Gruppengegner von Pokalsieger RB Leipzig gegen CA Osasuna trotz Überzahl in der Schlussphase nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Damit mussten die Madrilenen die Spitzenposition fürs Erste dem punktgleichen Erzrivalen FC Barcelona überlassen. Die Katalanen hatten bereits tags zuvor durch ihren 1:0-Erfolg bei Real Mallorca vorgelegt. Das Siegtor für Bayern Münchens Vorrundengegner in der europäischen Königsklasse erzielte der polnische Weltfußballer Robert Lewandowski schon nach 20 Minuten.

Unterdessen musste der FC Sevilla vor dem Champions-League-Duell am Mittwoch mit Borussia Dortmund ein Dämpfer hinnehmen. Die Andalusier kassierten gegen Atlético Madrid, Champions-League-Kontrahent von Bundesligist Bayer Leverkusen, beim 0:2 (0:1) schon ihre vierte Saisonniederlage.