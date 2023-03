Fußball in Spanien

Weil der FC Barcelona allzu enge Kontakte zum zweiten Mann des Schiedsrichter-Ausschusses pflegte und stattliche Summen zahlte, wird Anklage gegen den Klub erhoben. Die Konsequenzen könnten es in sich haben.

Von Javier Cáceres

Die spanische Staatsanwaltschaft will dem FC Barcelona sowie dessen Ex-Präsidenten Sandro Rosell (2010-2014) und Josep Maria Bartomeu (2014-2018) den Prozess machen. Hintergrund sind die millionenschweren Zahlungen an die frühere Nummer zwei des spanischen Schiedsrichter-Ausschusses, José María Enríquez Negreiro. Er hatte zwischen 2001 und 2018 rund sieben Millionen Euro vom FC Barcelona erhalten. Barça habe mit Enríquez Negreiro eine "streng vertrauliche Übereinkunft erzielt und (über Jahre hinweg) beibehalten", die letztlich dem Ziel gedient habe, "Barcelona bei den Entscheidungen der Schiedsrichter in den Spielen des Klubs, sowie bei seinen Wettbewerbsresultaten zu begünstigen". Ein Richter muss nun entscheiden, ob der Fall verhandelt wird. Das dürfte Formsache sein.

Neben Rosell, Bartomeu und Enríquez Negreiro wurden auch zwei frühere Manager des Clubs und eben Barça als juristische Person "fortgesetzter korrupter Geschäftspraktiken in der Kategorie Sportbetrug", der Untreue und der Fälschung von Geschäftspapieren bezichtigt. Diese Delikte verjähren erst nach zehn Jahren, daher wurde auch - überraschenderweise - Ex-Präsident Rosell angezeigt. Sowohl Barça wie auch Enríquez Negreira haben jedes Fehlverhalten bestritten. Sie betonten, dass die Zahlungen Honorare für harmlose Einschätzungen zu Schiedsrichtern waren.

Die Staatsanwaltschaft ist aber zu der Überzeugung gelangt, dass den in Rechnung gestellten Zahlungen keine entsprechenden Leistungen gegenüberstanden. In ihrer Anzeige unterstreicht die Staatsanwaltschaft, dass Spaniens Schiedsrichterausschuss CTA für die Schiedsrichteransetzungen in der Liga und die Auf- und Abstiege der Referees verantwortlich ist.

Detailansicht öffnen Ehemaliger Barca-Präsident unter Verdacht: Sandro Rosell. (Foto: David Ramos/Getty)

Die große Frage ist, welche Konsequenzen aus dem Fall erwachsen können. Sportrechtlich kann Barça nicht belangt werden. Aber die Zeitung La Vanguardia wartete am Freitag mit einem Artikel auf, dass das Strafrecht im Fall von Verurteilungen wegen korrupter Geschäftspraktiken unter Zwangsverwaltung gestellt - oder mit einem Zwangsabstieg und sogar der Vereinsauflösung bestraft werden könnten. Ein solcher Fall käme aus Sicht Barças einem Super-GAU gleich. Er gilt als unwahrscheinlich, weil dafür wohl konkret nachgewiesen werden müsste, dass Schiedsrichter tatsächlich gekauft wurden. Ungleich komplexer ist die Lage aber hinsichtlich der Teilnahme an der Champions League.

Die Ausrichterin, die europäische Fußballunion Uefa, könnte davon Abstand nehmen, Barça zur Champions League zuzulassen. Im Wettbewerbsreglement heißt es, dass ein Klub, der an europäischen Wettbewerben teilnehmen will, "nicht in Aktivitäten verwickelt sein" darf, "die geeignet sind, das sportliche Ergebnis eines nationalen oder internationalen Spiels widerrechtlich zu beeinflussen".