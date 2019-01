21. Januar 2019, 19:48 Uhr Fußball in Spanien FC Barcelona holt Kevin-Prince Boateng

Ex-Bundesligaprofi Kevin-Prince Boateng geht aus Italien zum FC Barcelona.

Laut spanischen Medienberichten plant ihn Barça als alternative Sturmspitze ein, die Luis Suárez entlasten und unterstützen soll.

Von Thomas Hürner

Die Idee des schönen und filigranen Spiels ist beim FC Barcelona so tief in der Identität verankert wie bei keinem anderen Fußballklub. Das ist aber nicht der Grund dafür, dass die spanische Sportzeitung Marca den anstehenden Wechsel von Kevin-Prince Boateng am Montagnachmittag als "Bombentransfer" angekündigt hat, denn in den vergangenen Jahren haben die Katalanen immer wieder kampfstarke Spieler verpflichtet, die eher weniger zum eigentlichen Geist des Klubs zu passen schienen. Boateng soll allerdings auch selbst eine für ihn eher ungewohnte Rolle einnehmen.

Laut spanischen Medienberichten plant ihn Barça als alternative Sturmspitze ein, die den gesetzten Uruguayer Luis Suárez entlasten und bei Bedarf auch während des Spiels unterstützen soll. Dass der gelernte Mittelfeldspieler Boateng über eine formidable Stärke im Abschluss verfügt, ist in Spanien bestens bekannt: In der Saison 2016/2017 schaffte Boateng im Trikot von UD Las Palmas seinen bisherigen Karrierebestwert von zehn Toren. Der inzwischen 31-Jährige soll zunächst für ein Jahr von seinem aktuellen Verein US Sassuolo an Barça ausgeliehen werden, dank einer Kaufoption soll nach der Saison auch die Möglichkeit bestehen, ihn fest zu verpflichten. Nach SZ-Informationen stehen die Verhandlungen kurz vor dem Abschluss.

Bei Sky Sport Italia jedenfalls sprach der einstige Schalker und Dortmunder bereits euphorisch über sein Engagement in Katalonien: "Barca, ich komme! Ich bin traurig, Sassuolo zu verlassen, aber ich habe eine großartige Chance. Ich möchte mich nur auf Barcelona konzentrieren und hoffe, im nächsten Clasico in Bernabeu treffen zu können", sagte er.

Mit Frankfurt gewann Boateng den DFB-Pokal

Boatengs Rückkehr in die Serie A ist damit nur von kurzer Dauer gewesen. Erst im vorigen Sommer hatte Boateng nach einer erfolgreichen Saison mit Eintracht Frankfurt, gekrönt durch den DFB-Pokalsieg gegen den FC Bayern, selbst darum gebeten, den Verein in Richtung Italien verlassen zu dürfen. Das hatte vor allem familiäre Gründe: Seine Ehefrau lebt mit den Kindern in Mailand.

Der Ruf des spanischen Tabellenführers dürfte aber einfach zu verlockend gewesen sein. Worauf sich Boateng aber schon mal einstellen sollte: Er findet sich nun wohl häufiger auf der anderen Seite seiner Siegesformel vom DFB-Pokalfinale 2018 wieder. "Bruder, ich schlag den Ball lang", hatte er damals in der Halbzeit zu Eintracht-Stürmer Ante Rebic gesagt. Bei Barça, wo sie die Bälle eher nicht lang schlagen, soll nun Boateng selbst die Verteidiger mit seiner Physis beschäftigen, ihnen entwischen und Tore schießen.