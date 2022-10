Die Katalanen retten dank Robert Lewandowski ein 3:3 gegen Inter Mailand, stehen aber vor dem Aus in der Gruppenphase. Liverpool schießt sieben Tore in Glasgow.

Belgiens Titelträger FC Brügge und der SSC Neapel aus Italien sind in der Champions League zusammen mit Bayern München den Favoriten Real Madrid und Manchester City ins Achtelfinale gefolgt. Im Schatten eines 7:1 (1:1)-Schützenfestes des FC Liverpool bei den Glasgow Rangers reichte Brügge am vierten Spieltag in der Gruppe B von Bundesligist Bayer Leverkusen ein 0:0 bei Atletico Madrid zum erstmaligen Sprung in die Runde der besten 16. Neapel schaffte die Qualifikation in der Gruppe A durch ein 4:2 (2:0) gegen den niederländischen Rekordchampion Ajax Amsterdam.

Knapp am K. o. vorbei schrammte der FC Barcelona durch ein spätes 3:3 (1:0) gegen Inter Mailand. Weltfußballer Robert Lewandowski glich zweimal Mailands Führung aus (82. und 90.+2) und verhinderte damit das vorzeitige Aus der Mannschaft von Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen in Münchens Gruppe.

Mo Salah mit dem schnellsten Hattrick der Champions-League-Geschichte

Mehr Spektakel als Drama erlebten die Zuschauer in Glasgow nach der Rangers-Führung durch Scott Arfield (17.). Stürmer Roberto Firmino mit einem Doppelpack (24. und 55.) hatte die Begegnung bereits für das Team des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp gedreht, ehe vor allem der eingewechselte Mohamed Salah mit dem schnellsten Hattrick der Champions-League-Geschichte (75., 80. und 81.) die Chancen der Reds hinter Neapel erheblich verbesserte.

Neapel feierte durch die Treffer von Hirving Lozano (4.), Giacomo Raspadori (16.), Chwischa Kwarazchelia (62., Handelfmeter) und Victor Osimhen (89.) seinen vierten Sieg im vierten Königsklassenspiel. Die Ajacieden dagegen, die durch die Tore von Davy Klaassen (49.) und Steven Bergwijn (83., Foulelfmeter) vorübergehend auf einen Punkt hoffen durften, verpassten eine Verbesserung ihrer Ausgangsposition.

Brügge ist nach der Nullnummer von Madrid in der Gruppe B einer der beiden vorderen Plätze sicher. Der Überraschungs-Spitzenreiter überstand nach der gelb-roten Karte gegen Kamal Sowah (82.) in Unterzahl Atleticos Schlussoffensive.

In Eintracht Frankfurts Gruppe bleibt das Rennen völlig offen. Olympique Marseille gab die "Rote Laterne" durch ein 2:0 (2:0) beim bisherigen Spitzenreiter Sporting Lissabon ab.

Durch das Weiterkommen von München, Neapel und Brügge stehen schon fünf Achtelfinalisten fest. Bereits am Dienstag waren Titelverteidiger Real Madrid mit Ex-Weltmeister Toni Kroos in der Gruppe F von Pokalsieger RB Leipzig und Englands Meister Manchester City mit Nationalspieler Ilkay Gündogan in der Gruppe G von Vizemeister Borussia Dortmund in die Runde der besten 16 eingezogen. Real reichte bei Schachtar Donezk ein 1:1, und auch die Citizens kamen durch das 0:0 beim FC Kopenhagen ohne einen weiteren Sieg in die nächste Runde.