Altstar Alves kehrt zurück

Von SZ, Barcelona

Dani Alves, 38, steht vor einer Rückkehr zum FC Barcelona. Wie mehrere katalanische Medien am Freitag berichteten, hat der in dieser Woche neu installierte Barça-Trainer Xavi Hernández die Verpflichtung seines früheren Mannschaftskameraden Alves abgesegnet. Nicht ausgeschlossen ist, dass er schon bei Xavis Trainerdebüt gegen Espanyol Barcelona (20. November) und den danach anstehenden Champions-League-Partien gegen Benfica Lissabon und beim FC Bayern München (8. 12.) für Barça aufläuft. Alves hatte von 2008 bis 2016 beim FC Barcelona gespielt und an der Seite von Xavi unter anderem drei Champions-League-Titel und sechs spanische Meisterschaften gewonnen. Zuletzt war der 119-malige brasilianische Nationalspieler beim FC São Paulo aktiv gewesen. Wegen ausstehender Gehaltszahlungen hatte er im September gekündigt. Unmittelbar danach hatte er sich selbst bei Barça ins Gespräch gebracht. Zuvor hatte Alves Brasiliens Olympiaauswahl bei den Sommerspielen von Tokio im August zur Goldmedaille geführt.