Dem argentinischen Fußball-Nationalspieler Sergio Agüero,33, vom FC Barcelona droht nach seinem Zusammenbruch in einem Spiel der spanischen Liga offenbar das Karriereende. Das berichtet Catalunya Ràdio - und sorgte für großes Medienecho in Spanien. Zuletzt hatte es geheißen, dass der Stürmer drei Monate aufgrund von akuten Herzrhythmusstörungen pausieren müsse. Möglicherweise ist die Herzerkrankung Agüeros allerdings gravierender. Agüero war im Spiel gegen Deportivo Alavés (1:1) am 30. Oktober kurz nach einem Luftzweikampf benommen zu Boden gegangen. Er war im vergangenen Sommer von Manchester City nach Barcelona gewechselt.